삼성전자, 실리콘밸리서 AI·로봇 미래 전략 공개

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 18일 미국서 2026 테크 포럼을 열었다.
- AI와 로봇을 일상 전반에 결합하는 전략을 공개했다.
- 글로벌 인재와 교류해 AX 전환을 이끈다고 밝혔다.
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글로벌 기술 인재 80명 참석...글로벌 우수 인재와 교류 이어갈 예정
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 삼성전자가 스마트기기를 넘어 일상 전반에 인공지능(AI)과 로봇을 결합하는 중장기 전략을 공개했다. 글로벌 기술 인재들과 차세대 기술 흐름을 공유하고 AI 전환(AX)을 이끌 핵심 인재와의 접점도 넓힌다는 구상이다.
삼성전자는 지난 18일(현지시간) 미국 실리콘밸리 마운틴뷰의 삼성 리서치 아메리카에서 '2026 테크 포럼'을 열었다고 20일 밝혔다. 올해로 8회째인 행사에는 글로벌 정보기술(IT) 기업의 리더급 개발자와 삼성전자 경영진 등 80여명이 참석했다.
삼성전자에서는 노태문 DX부문 대표이사 사장과 이원진 영상디스플레이사업부장 사장, 윤장현 최고기술책임자 사장, 최원준 MX사업부 최고운영책임자 사장 등이 자리했다.
이번 포럼은 삼성전자가 올해 초 'CES 2026'에서 발표한 '당신의 AI 일상 동반자(Your Companion to AI Living)' 비전과 연계해 진행됐다. 경영진은 AI와 로봇을 일상 공간으로 확장하는 사업 전략을 공유하고 글로벌 개발자들과 기술 방향을 논의했다.
윤장현 DX부문 최고기술책임자(CTO) 사장은 '미래를 선도하는 삼성전자의 AI' 주제의 기조 연설을 통해, 차세대 AI 기술과 로보틱스의 융합이 만들어갈 새로운 패러다임을 제시했다.
노태문 DX부문 대표이사 사장은 "AI는 누구도 거스를 수 없는 대세이며, 소비자의 일상이 이루어지는 모든 공간에서 지능화, 초개인화된 경험을 구현하고 물리적 제약을 넘어선 혁신을 이끄는 원동력"이라며 "고객에게 최고의 AI 경험을 제공하는 동반자가 됨으로써 AX 전환기를 리드하는 선도기업으로 도약하겠다"고 말했다.
삼성전자는 앞으로도 글로벌 우수 인재들과의 네트워킹과 기술 교류를 강화하기 위한 다양한 행사를 지속적으로 진행할 계획이다.
nrd@newspim.com