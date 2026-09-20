30% 저렴하게...이마트, 추석 제수용품 할인 판매

AI 핵심 요약beta
- 이마트가 20일 추석 앞두고 제수용품 할인 행사를 시작했다.
- 25일까지 피코크 간편식 55종을 최대 20% 할인했다.
- 키친델리·나물류도 할인하고 상품권도 증정했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트가 추석을 앞두고 제수용품 할인 행사를 진행한다고 20일 밝혔다.
오는 25일까지 피코크의 제수용 간편식 55종을 행사카드로 결제할 때 최대 20% 할인한다. 송편, 모듬전, 떡갈비 등이 대상이다. 피코크 모듬전(475g)은 1만1682원, 소고기육전(300g)은 8982원에 판매된다. 튀김과 잡채류는 20% 할인으로 표고버섯튀김(400g)은 5264원, 오색잔치잡채(610g)는 6864원에 구입할 수 있다. 떡갈비(900g)는 1만3482원, 너비아니 대용량(1.1kg)은 1만2582원에 선보인다.
피코크 제수용품 2만5000원 이상 구매 시 신세계상품권 5000원권을 증정한다.
즉석조리 코너 '키친델리'에서도 할인 행사를 펼친다. 오는 23일까지 사각오색전, 동태전, 완자전 등으로 구성된 모둠전(팩)을 신세계포인트 적립 시 30% 할인된 1만2586원에 판매한다. 너비아니(팩)와 왕새우튀김박스(팩)는 각각 20% 할인된 1만1984원에 선보인다.
차례상과 비빔밥용 나물류도 할인한다. 이달 24일까지 고사리, 무채, 시금치 등과 맛고추장, 참기름, 지단을 구성한 비빔밥용 나물세트는 8980원에 판매되며, 오는 21일부터 24일까지 명절 6종나물(1만980원)과 산채 6종 나물(9980원)을 선보인다.
nrd@newspim.com