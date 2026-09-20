배달의민족, 서울대에 다회용기 인프라 구축

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들이 20일 서울대와 제로웨이스트 협약을 맺었다.
- 관악학생생활관에 다회용기 배달·수거 공간을 마련했다.
- 배민은 서울 전역 서비스 확대와 쿠폰 행사를 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 배달의민족을 운영하는 우아한형제들이 서울대학교 관악학생생활관과 손잡고 캠퍼스 내 친환경 배달 문화 조성에 나선다.
우아한형제들은 서울대 관악학생생활관, 다회용기 배달 서비스 운영사 잇그린과 '제로웨이스트 캠퍼스 협약'을 체결했다고 20일 밝혔다. 배달업계와 대학이 함께 친환경 협력 모델을 구축하는 국내 첫 사례다.
협약에 따라 관악학생생활관에는 배달음식 픽업 및 다회용기 수거 공간이 마련된다. 배달의민족은 기숙사를 중심으로 다회용기 배달 및 픽업 인프라를 구축해 서비스 이용을 활성화할 계획이다. QR코드를 비롯한 홍보물도 비치되며, 자원순환 활성화를 위한 캠페인이 추진된다.
우아한형제들은 이번 협력을 통해 다른 대학 캠퍼스로 확산할 방침이다. 지난 18일 서울대에서 협약 발표식을 열었으며, 박민규 국회의원, 주무열 서울시의회 의원, 표태룡 관악구의회 의장 등 정책 관계자와 서울대 재학생 50여 명이 참석했다.
한편 배달의민족은 지난 18일부터 다회용기 배달 서비스를 서울 전역으로 확대했다. 이를 기념해 오는 27일까지 서울 지역 고객에게 다회용기 주문 시 사용 가능한 7천 원 쿠폰을 선착순 증정한다.
nrd@newspim.com