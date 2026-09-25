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[시승기] 토요타식 정숙성에 '준대형' 안정감 더했다...르노 필랑트의 반전

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  • 르노코리아가 필랑트 하이브리드 E-Tech를 공개했다.
  • 필랑트는 250마력과 15.1km/ℓ 효율을 갖췄다.
  • 조용한 출발과 고속 안정감이 강점이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

4394만원부터 시작하는 준대형 크로스오버
공간·승차감·편의사양까지 강화
전기모터의 정숙성…고속주행 시 묵직한 주행감
르노코리아 특성 발휘할 수 있는 마케팅 포인트 찾아야

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 하이브리드 하면 토요타와 렉서스가 먼저 떠오른다. 전기모터와 엔진의 개입이 자연스럽고, 도심에서는 전기차에 가까운 정숙성을 보여준다. 연료 게이지가 좀처럼 내려가지 않는 효율 역시 하이브리드의 오랜 강점이다.

르노코리아의 준대형 크로스오버 '필랑트 하이브리드 E-Tech'를 직접 타보니, 이런 하이브리드의 기본 문법을 상당 부분 따르고 있었다. 하지만 필랑트가 내세우는 무기는 연비 하나가 아니다.

긴 차체에서 오는 안정감과 넉넉한 공간, 고속도로에서 느껴지는 묵직한 승차감이 오히려 이 차의 성격을 더 선명하게 보여줬다.

필랑트는 1.5ℓ 터보 직분사 가솔린 엔진과 듀얼 전기모터를 결합한 하이브리드 E-Tech 시스템을 탑재했다. 시스템 최고출력은 250마력, 정부 공인 복합연비는 15.1km/ℓ다.

숫자만 보면 효율을 앞세운 하이브리드지만, 실제로 운전대를 잡아보면 장거리 이동을 염두에 둔 준대형 크로스오버에 가깝다.

르노 필랑트(Renault FILANTE) 주행 사진 [사진=르노코리아]

◆ 전기차처럼 출발하고, 고속에서는 묵직했다

시동을 걸고 도심으로 나서자 가장 먼저 느껴진 것은 정숙성이었다.

저속에서는 전기모터가 차를 이끌었다. 엔진이 개입하는 순간에도 소리와 진동이 갑자기 실내로 밀려들지 않았다.

하이브리드 차량에서 흔히 느껴지는 불편함 중 하나가 엔진 개입이다. 가속페달을 밟으면 엔진 회전수가 먼저 올라가고 차량 속도가 뒤따르는 느낌이 생긴다. 이른바 '엔진만 먼저 우는' 상황이다.

필랑트에서는 이런 느낌이 비교적 적었다. 전기모터가 초반 토크를 채우고 엔진이 뒤를 받치면서 속도가 자연스럽게 이어졌다. 가속 페달을 밟는 순간부터 속도가 올라가는 과정에서 소음과 진동의 변화가 미미한 점은 최고 수준에 가깝다.   

가속페달을 깊게 밟으면 차의 성격도 달라진다.

250마력의 시스템 출력은 신호가 바뀐 뒤 치고 나가거나, 고속도로에서 앞차를 추월할 때 부족함이 없었다. 대배기량 가솔린차처럼 거칠게 밀어붙이는 방식은 아니다. 대신 필요한 순간에는 주저하지 않고 힘을 낸다.

고속도로에 올라서면서 필랑트의 장점은 더욱 분명해졌다.

차체가 속도에 떠밀려 가볍게 흔들리기보다는 노면을 안정적으로 누르면서 달리는 느낌이 강했다. 긴 휠베이스와 크로스오버 차체가 만들어내는 특유의 안정감이다.  

주파수 감응형 댐퍼는 잔충격을 부드럽게 걸러냈다. 그렇다고 큰 차체의 움직임까지 지나치게 풀어놓지는 않았다. 전 트림에 적용된 액티브 노이즈 캔슬레이션도 정숙성에 힘을 보탠다.

토요타·렉서스 하이브리드가 효율과 저속 정숙성에서 강점을 보여왔다면, 필랑트는 여기에 고속 안정감과 승차감을 더한 쪽에 가깝다.

물론 아쉬운 부분도 있다.

고속주행 시 긴 차체 특유의 미세한 요잉(Yawing)이 느껴질 때가 있었다. 차가 불안하게 흐트러지는 수준은 아니다. 다만, 운전자가 민첩하고 날카로운 응답성을 기대한다면 차체 크기와 성격을 의식하게 된다.

필랑트는 날렵한 스포츠 크로스오버라기보다 편안하게 장거리를 달리는 투어러에 가깝다.

르노 필랑트(Renault FILANTE) 파노라믹 글래스 루프 [사진=르노코리아]

◆ 화면보다 손끝에 남는 실내

강한 이미지의 외관과 달리, 실내는 화려함보다 차분함을 택했다.

최근 자동차들이 대형 디스플레이와 조명 효과로 첫인상을 만드는 데 집중한다면, 필랑트는 소재와 마감의 질감으로 차별화를 시도했다.

대시보드와 도어트림에는 부드러운 촉감의 소재를 적용했다. 스티어링 휠과 센터콘솔, 도어 암레스트처럼 손이 자주 닿는 부분의 마감도 깔끔하다.

넓게 펼친 디스플레이와 무광 장식 역시 실내를 과하게 꾸미기보다 차분하게 정돈하는 데 초점을 맞췄다. 내비게이션은 티맵모빌리티여서 더 말할 것도 없이 편리하다. 

운전석에 앉으면 넓은 전방 시야가 눈에 들어온다. 세단보다 높은 착좌 위치 덕분에 주변 차량과 도로 흐름을 파악하기 편하다.

SUV의 시야와 세단에 가까운 안정적인 주행 감각을 함께 노린 구성이 읽힌다.

화려한 실내 연출로 단번에 시선을 빼앗는 방식은 아니다. 대신 몇 시간씩 운전대를 잡고 있어도 피로감을 덜 느끼도록 구성한 실내에 가깝다.

플래그십 크로스오버를 표방하는 르노코리아의 설명이 이해되는 부분이다.

◆ '연비 좋은 차'에서 '멀리 가기 좋은 차'로

필랑트를 타면서 가장 인상적이었던 것은 특정 기능 하나가 튀지 않는다는 점이다.

전기차처럼 조용하게 출발하고, 필요할 때는 충분한 힘을 낸다. 고속도로에서는 차체를 안정적으로 눌러주고, 장거리에서는 준대형 크로스오버다운 공간과 승차감이 따라온다.

토요타·렉서스가 오랫동안 다져온 하이브리드의 장점을 필랑트가 완전히 대체했다고 말하기는 이르다. 브랜드의 장기적인 신뢰성과 연료 효율에 대한 검증에는 시간이 더 필요하다.

필랑트는 하이브리드를 단순히 연료 효율을 높이는 수단에서 장거리 이동에 적합한 준대형차의 동력원으로 확장한 모델에 가깝다.

르노코리아에 필랑트는 단순한 신차 이상의 의미를 갖는다. 하이브리드 중심으로 재편되는 국내 SUV·크로스오버 시장에서 르노코리아의 존재감을 확실히 끌어올릴 카드다.

하지만, 국산차 시장 보다는 수입차 시장을 본격적으로 노리는 마케팅이 르노코리아에 필요해 보인다. '생산은 국내 공장, 브랜드는 유럽 브랜드'라는 르노코리아의 특성을 효과적으로 발휘할 수 있을 만한 포인트를 구체적으로 설정하는 것이 중요하다.  

'조용한 하이브리드'에서 한 걸음 더 나아가 '편안하게 멀리 가는 차'를 지향했다는 점. 필랑트의 가장 큰 특징은 여기에 있다. 올해 3월 중순 출시 이후 7월까지 내수 누적 1만161대를 판매했다. 

필랑트 실내. [사진=오비고]

◆ 4394만원부터…보증은 7년·14만km까지

필랑트는 테크노 트림부터 360도 3D 어라운드 뷰와 파워 테일게이트, 3존 독립 풀오토 에어컨을 기본 적용했다. 주파수 감응형 댐퍼와 액티브 노이즈 캔슬레이션도 기본 사양이다.

인공지능(AI) 음성인식 서비스 '에이닷 오토'와 구매 후 5년간 무제한 5G 데이터 제공도 눈에 띈다. 차량 디스플레이를 단순한 내비게이션 화면에서 연결 서비스의 창구로 넓히려는 시도다.

뒷좌석 공간도 준대형 크로스오버에 기대하는 수준이다. 성인 탑승자가 장거리 이동을 하기에도 답답함이 크지 않았다. 가족 단위 이동이나 출장성 장거리 주행에도 활용도가 높아 보인다.

친환경차 세제 혜택 기준, 판매 가격은 4394만원부터다.

르노코리아는 9월 이후 출고되는 필랑트와 2027년형 그랑 콜레오스의 개인·개인사업자 고객을 대상으로 차체·일반 부품과 엔진·동력전달 주요 부품의 보증을 최대 7년 또는 14만km까지 무상 보증을 연장하는 프로그램도 운영한다.

르노코리아 니콜라 파리 사장(오른쪽)이 필립 베르투 주한 프랑스 대사에게 공식차량으로 선정된 필랑트를 전달하고 있다. [사진=르노코리아]

peoplekim@newspim.com

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유시민 "李대통령 국민 속여" 靑 "왜곡" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 24일 현 정부의 검찰개혁을 두고 유시민 작가가 '이재명 대통령이 국민을 속였다'는 취지로 발언한 것에 대해 "대통령의 검찰개혁 의지를 사실과 다르게 왜곡하는 것에 유감"이라고 밝혔다. 청와대는 이날 언론공지를 통해 "근거 없는 비난성 주장이 계속되는 것에 대해 사실 관계를 확인 중"이라며 이같이 밝혔다. 그러면서 청와대는 유 작가에 대해 법적 대응을 검토 중이라는 일부 언론 보도에 "법적 대응 여부는 결정된 바 없다"고 선을 그었다. 청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB] 유 작가는 지난 22일 미디어오늘 유튜브 방송에 출연해 "이 대통령이 생각한 검찰 개혁은 우리가 생각한 검찰 개혁, 더불어민주당 입장, 대통령의 공약이라고 얘기했던 것과는 완전히 다른 것이었다"며 "대통령이 지금까지 국민을 속인 것"이라고 주장했다. 이 대통령은 지난 18일 기자회견에서 "검찰 개혁은 수사와 기소를 분리하는 게 목표다. 원래 최대치의 검찰 개혁의 목표는 이랬다. '검사들이 수사를 담당하는 검사, 기소 즉 소추를 담당하는 검사를 분리해서 수사하는 검사가 기소 역할을 겸하지 못하게 하자', '그리고 이걸 분리해서 법무부 안에 수사 담당하는 기관, 소추 담당하는 기관을 나누자' 이거였다"고 말한 바 있다. 유 작가는 당시 이 대통령의 기자회견 발언을 두고 '대통령이 이제까지 국민을 속인 것'이라는 취지로 주장한 것이다.  유 작가는 "이 대통령은 법무부 안에 '수사를 하는 검찰'과 '기소를 하는 검찰'을 나누는 것이 원래 검찰 개혁의 최대치라고 말했다. 이를 보면서 충격을 받았다"며 "저는 단 한 번도 그런 말을 들어본 적이 없었다"고도 주장했다. pcjay@newspim.com 2026-09-24 18:31
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美법원, CNN 등 출입 복원 명령 [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 CNN과 MS NOW, 폴리티코 등 3개 언론사의 백악관 출입을 금지한 조치에 대해 미 연방법원이 제동을 걸었다. 24일(현지시각) 법원은 해당 언론사 기자들의 출입증을 즉시 복원하도록 명령했고, 백악관은 오전 한때 기자들의 출입이 계속 제한되는 혼선이 빚어진 뒤 이날 정오께 출입을 재허용했다. ◆ 美법원 "출입증 취소, 적법절차 위반 가능성"…백악관 결국 복원 미 워싱턴DC 연방법원의 팀 켈리 판사는 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 트럼프 행정부를 상대로 제기한 소송에서 이들 언론사 기자들의 백악관 출입증을 즉시 복원하도록 명령했다. 이번 임시명령은 14일간 효력이 유지된다. 켈리 판사는 백악관이 기자들의 출입증을 취소한 조치가 헌법상 적법절차 권리를 침해했을 가능성이 높다고 판단했다. 또 출입 금지를 정당화하기 위해 행정부가 제시한 국가안보 논리에 대해서도 의문을 제기했다. 법원 결정문에서 켈리 판사는 출입증 취소가 실제로 국가안보를 보호할 것이라는 주장에 충분한 사실적 근거가 없다고 지적했다. 켈리 판사는 트럼프 대통령이 2017년 첫 임기 당시 지명한 판사다. 법원의 복원 명령이 나온 뒤에도 한때 세 언론사 기자들의 백악관 출입이 제한됐다. 이에 CNN과 MS NOW, 폴리티코는 법원에 긴급 심리를 요청했다. 폴리티코는 자사 기자의 출입증이 압수됐다고 밝혔고, CNN과 MS NOW 기자들도 백악관 출입을 거부당했다고 전했다. 백악관 언론운영 담당 책임자인 마이카 스토퍼리치는 법원에 제출한 서류에서 백악관이 오전 7시25분부터 기자들의 출입증 복구 절차에 들어갔으며, 오전 9시55분께 백악관 언론팀이 출입구에 출입증을 가져다 놓았다고 밝혔다. 이후 세 언론사 기자들의 백악관 출입은 이날 정오께 재개됐다. ◆ 트럼프 "허구·거짓말"…시진핑 방미 당일 TV 풀 취재도 중단 트럼프 대통령은 지난 18일 소셜미디어를 통해 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 대통령을 취재하면서 "허구와 거짓말"을 끊임없이 보도하고 있다며 백악관 출입을 금지했다. 트럼프 대통령은 해당 조치를 국가안보 문제와 연결했다. 법무부 역시 이들 언론사의 일부 보도가 국가안보를 위협한다고 주장하면서 미사일 비축량과 백악관 무도회장 건설 등에 관한 보도를 사례로 들었다. 반면 세 언론사는 출입 금지 조치가 미국 수정헌법 제1조가 보장하는 언론의 자유와 적법절차 권리를 침해한다며 소송을 제기했다. 켈리 판사는 현재 기록만으로는 출입증 취소가 국가안보 보호에 필요했다는 행정부의 주장을 뒷받침할 충분한 근거가 없다고 판단했다. 이번 사태는 트럼프 대통령이 유엔총회 참석과 시진핑 중국 국가주석의 백악관 방문 등 주요 외교 일정을 소화하는 가운데 발생했다. CNN은 ABC, CBS, FOX뉴스, NBC와 함께 백악관 TV 풀을 구성하는 5개 언론사 중 하나다. TV 풀은 대통령 관련 취재를 분담하고 촬영 영상을 다른 언론사에 제공한다. CNN 등에 대한 출입 금지 이후 TV 풀에 참여하는 언론사들은 CNN과의 연대 차원에서 공동 취재를 중단했다. 이에 따라 시 주석이 목요일 오전 백악관 사우스론에 도착했을 당시 TV 풀 카메라가 설치되지 않았고, FOX뉴스와 MS NOW, CNN은 두 정상의 도착 행사를 생중계하지 않았다. 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 시 주석을 환영하면서 사진기자들을 향해 중국 기자들이 가장 우호적인 언론인들이라는 취지의 농담을 하기도 했다. 한편 켈리 판사의 결정은 트럼프 대통령이 또 다른 언론 관련 소송에서 법적 차질을 겪은 지 하루 만에 나왔다. 아이오와주 법원은 전날 트럼프 대통령이 2024년 대선을 앞두고 발표된 여론조사와 관련해 디모인 레지스터 신문과 여론조사 전문가 J. 앤 셀저 등을 상대로 제기한 소송을 기각했다. 스콧 비티 아이오와 지방법원 판사는 해당 여론조사가 법적으로 보호되는 표현에 해당한다고 판단했다. 9월 24일(현지시각) CNN 백악관 특파원 베시 클라인이 출입 복원을 명령한 법원의 결정에 따라 출입 권한을 되찾은 후 백악관에서 취재 업무를 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-09-25 07:14

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