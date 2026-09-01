르노코리아, 필랑트·그랑 콜레오스에 '7년·14만km' 무상 보증

AI 핵심 요약beta
- 르노코리아가 1일 그랑 콜레오스 보증을 7년·14만km로 늘렸다.
- 출고 후 매년 점검과 엔진오일 교환을 해야 혜택을 받는다.
- 재구매 혜택 확대와 추석 맞이 유류비 지원도 시행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 르노코리아가 필랑트와 2027년형 그랑 콜레오스 구매 고객을 대상으로 최대 7년 또는 14만km까지 무상 보증을 연장한다.
르노코리아는 9월부터 '7년 14만 큼(km)' 보증연장 서비스를 시행한다고 1일 밝혔다. 기존 차체·일반부품 3년·6만km, 엔진·동력 전달 주요 부품 5년·10만km 보증을 최대 7년·14만km까지 확대한다.
혜택을 받으려면 출고 후 매년 1회 공식 서비스 네트워크를 방문해 12개 항목 점검과 엔진오일 교환을 받아야 한다. 하이브리드 전용 부품과 고전압 배터리 보증 조건은 기존과 동일하다.
재구매 고객 혜택도 최대 100만원으로 확대하고 적용 범위를 형제·자매까지 넓혔다.
추석을 맞아 필랑트는 생산월에 따라 유류비 최대 150만원과 액세서리를 제공한다. 2026년형 그랑 콜레오스는 최대 300만원 유류비 지원 또는 7년 보증연장·엔진오일 교환권 혜택 중 선택할 수 있다.
아르카나 1.6 GTe는 36개월 무이자 할부 또는 유류비 200만원 지원 중 하나를 선택할 수 있다.
chanw@newspim.com