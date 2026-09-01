KT, 9월 멤버십 전 고객 대상 고객 감사 프로모션 '케멤페' 진행

AI 핵심 요약beta
- KT가 1일 9월 한 달간 추석 맞이 케.멤.페를 진행했다.
- 선물·외식·문화·여행 혜택을 중심으로 멤버십 할인과 초청을 마련했다.
- VVIP·VIP 혜택 확대와 로들리 상품도 2일부터 선보였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 9월 한 달간 KT멤버십 전 고객을 대상으로 추석 맞이 고객 감사 프로모션 '케.멤.페(케이티.멤버십.페스타)'를 진행한다.
KT는 추석을 맞아 가족·지인과 함께하는 명절 시즌을 고려해 케.멤.페를 선물·외식·문화 등 명절 전후 활용도가 높은 혜택을 중심으로 구성했다고 1일 밝혔다.
가을을 맞이해 공연·전시·여행 등 여가를 즐길 수 있는 다양한 프로그램으로 고객 선택의 폭을 넓혔다.
KT멤버십의 월간 프로그램 '달.달.혜택'은 추석 선물과 외식에 활용할 수 있는 할인 혜택을 선보인다. 고객은 ▲쇼핑라운지 5000원 할인 ▲롯데마트 오프라인 5000원 할인 ▲배달의민족×BHC×휴대폰결제 최대 1만원 할인 ▲버거킹 세트 최대 50% 할인 등 4개 가운데 한 가지를 선택해 이용할 수 있다.
문화 프로그램은 뮤지컬·전시 할인과 K-POP 공연 초청 혜택으로 구성했다. KT멤버십 고객은 뮤지컬 '디어 에반 핸슨', '광화문연가'를 비롯해 '조은 원화전', '이기훈 원화전' 등 다양한 공연과 전시를 최대 50% 할인된 가격으로 즐길 수 있다.
K-POP 공연관람 초청 이벤트도 마련해 10월 열리는 'NOL 페스티벌'과 연계해 KT멤버십 고객에게 K-POP 공연 관람 기회를 제공한다.
고객은 9월 17일부터 30일까지 응모할 수 있으며 당첨 고객은 10월 17일 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 'K-POP STAGE(with M COUNTDOWN)'을 관람할 수 있다.
VVIP·VIP 고객을 위한 선택형 혜택도 확대한다. KT는 9월부터 VVIP·VIP초이스에 '지니TV VOD 1만원 이용권'을 새롭게 추가해 영화·방송 등 콘텐츠 이용 혜택을 강화한다.
9월 해외여행 고객을 위한 글로벌 혜택도 마련했다. KT 로밍 이용 고객은 9월 한 달간 공항 라운지를 1만원 할인된 가격으로 이용할 수 있어 출국 전부터 편리한 여행을 즐길 수 있다
KT 멤버십 혜택 커머스 '쇼핑라운지'에서는 KT알파, 비엔케이스포츠와 공동 기획한 여행·라이프스타일 브랜드 '로들리(ROADLY)'를 2일 부터 선보인다.
로들리는 'ROAD(길)'와 'FRIENDLY(친근한)'를 결합한 이름으로, '길 위의 동반자'라는 의미를 담았으며 늘어나는 여행 고객들을 위해 캐리어와 여행 파우치 등 여행·라이프스타일 상품을 KT멤버십 특가로 제공할 예정이다.
9월 추석을 맞아 선물 기획전도 운영하며 명절을 앞두고 가족과 지인에게 선물하기 좋은 다양한 상품을 한데 모아 KT멤버십 고객만을 위한 할인된 가격으로 판매한다.
강이환 KT 커스터머부문 커스터머서비스본부장(상무)은 "9월 케멤페는 추석을 맞아 고객들이 선물, 외식, 문화생활, 여행 등 다양한 생활 순간에서 KT멤버십의 혜택을 체감할 수 있도록 준비했다"며 "앞으로도 고객의 계절별 이용 니즈와 생활 패턴에 맞춘 차별화된 멤버십 혜택을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com