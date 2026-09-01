더플레이스, 제철 생무화과로 가을 메뉴…샐러드·티라미수 출시

AI 핵심 요약beta
- 더플레이스가 1일 생무화과 시즌 한정 메뉴 2종을 출시했다
- 무화과 리코타 샐러드와 무화과 티라미수를 선보였다
- 세트 메뉴도 내놔 10% 할인 판매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = CJ푸드빌이 운영하는 이탈리안 비스트로 더플레이스가 제철 생무화과를 활용한 시즌 한정 메뉴를 선보인다.
더플레이스는 늦여름부터 초가을까지 제철을 맞는 생무화과를 활용해 '무화과 리코타 샐러드'와 '무화과 티라미수' 2종을 출시한다고 밝혔다.
'무화과 리코타 샐러드'는 더플레이스의 시그니처 메뉴인 '리코타 프루타 샐러드'에 제철 무화과를 더한 메뉴다. 매장에서 직접 만드는 수제 리코타 치즈에 무화과의 은은한 단맛과 부드러운 식감을 조화시켰다.
'무화과 티라미수'는 정통 이탈리안 디저트인 티라미수 위에 생무화과를 올리고 얼그레이 풍미를 더했다. 더플레이스는 앞서 딸기 피스타치오, 생망고 등을 활용한 시즌 티라미수를 선보였으며 무화과 티라미수는 이번이 처음이다.
신메뉴를 포함한 세트도 마련했다. '시즌 스페셜 세트'는 무화과 리코타 샐러드와 파스타, 피자로 구성했으며 '시즌 파티 세트'에는 여기에 이탈리안 스테이크인 '딸리아따 디 만조'를 추가했다. 두 세트는 정상가 대비 10% 할인된 가격으로 판매한다.
CJ푸드빌 관계자는 "무화과가 가장 맛있는 시기에 제철의 맛을 선보이기 위해 예년보다 빠르게 시즌 메뉴를 준비했다"며 "수제 레시피를 활용해 무화과 본연의 풍미를 살린 이탈리안 메뉴를 즐길 수 있을 것"이라고 말했다.
hkj77@newspim.com