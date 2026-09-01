한일, 5차 경제안보 대화…AI·반도체·공급망 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 한국과 일본 정부가 1일 동경에서 5차 경제안보 대화를 열었다.
- 양국은 AI·반도체 등 첨단기술과 공급망 안정화 협력을 논의했다.
- 양국 정부는 내년 6차 경제안보 대화를 열기로 합의했다.
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내년 6차 대화 합의
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 한국과 일본 정부가 1일 동경에서 5차 한일 경제안보 대화를 개최하고 첨단기술 육성과 공급망 안정화 등 경제안보 현안에 대한 협력 방안을 논의했다.
이번 회의에는 한국 측에서 김성열 청와대 경제안보비서관이, 일본 측에서는 소우다 다케시 국가안전보장국 내각심의관이 각각 수석대표로 참석했다.
양국은 이날 회의에서 경제안보 환경을 평가하고 경제안보 정책을 공유하며 상호 이해를 높이는 시간을 가졌다. 또한 인공지능(AI), 반도체, 퀀텀 등 첨단기술의 육성과 보호, 에너지, 핵심광물 등의 공급망 안정을 비롯한 경제안보 현안에 대해 의견을 교환하고 협력 방안을 모색했다.
이번 경제안보 대화는 경제안보 분야에서 소통과 실질적 협력을 강화하자는 양국 정상 간 합의에 대한 후속조치 차원에서 이뤄졌다. 지난해 8월 한일 정상회담에서 양 정상은 인도태평양 지역을 포함한 역내 전략 환경 변화와 최근 새로운 경제통상 질서하에서 양국 간 전략적 소통 강화가 필요하다는 데 인식을 같이하고, 안보·경제안보를 포함한 각 분야에서 정상 및 각급 차원에서의 소통을 강화하기로 한 바 있다.
한편 양국 정부는 내년에 6차 경제안보 대화를 개최하기로 합의했다.
the13ook@newspim.com