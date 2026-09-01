해경, 가을철 낚시어선 안전 관리 강화…사고 28% 9~10월 발생

AI 핵심 요약beta
- 해경이 1일 가을철 낚시어선 안전관리를 강화했다.
- 9~10월 이용객과 사고가 집중돼 현장점검을 늘린다.
- 과승·음주·미착용 단속과 안전교육도 병행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =1년 중 가장 많은 바다 낚시객이 몰리는 가을철을 맞아 해양경찰이 낚시어선 사고 예방을 위한 안전관리를 대폭 강화한다.
해양경찰청은 낚시어선 이용객이 가장 많이 몰리는 9~10월 두 달간 사고 예방을 위한 현장점검과 단속, 안전교육 등을 강화한다고 1일 밝혔다.
해경이 2023~2025년까지 최근 3년 간 낚시어선 이용객을 분석한 결과 연평균 이용객은 505만명에 달했으며 이 가운데 9~10월 두 달 동안 이용객은 약 157만명으로 전체의 31%를 차지했다.
낚시어선 사고도 이 시기에 집중됐다. 연간 낚시어선 사고는 약 390건이며 이 중 9~10월 발생한 사고가 109건으로 전체의 28%에 이른다.
특히 최근 3년간 9~10월에 발생한 낚시어선 사고는 모두 328건이었다. 이 가운데 인명피해 가능성이 높은 사고는 충돌 44건, 좌초 17건, 침수 15건, 화재 3건 등으로 나타났다.
해경은 낚시어선 사고 대부분이 운항자의 부주의 등 인적 과실에서 비롯된 것으로 분석했다.
운항 중 주변을 제대로 살피지 않거나 졸음운항으로 충돌사고가 발생하는 경우가 대표적이다. 지형지물이나 물때를 제대로 파악하지 못해 좌초·좌주하는 사고도 발생하고 있다.
장비 점검을 소홀히 해 침수·화재·기관고장으로 이어지는 사례도 적지 않다.
특히 최근에는 일부 낚시어선이 레이더와 GPS 플로터 등 항해장비에 지나치게 의존, 직접 육안으로 주변을 살피는 일이 소홀해지면서 조업 중인 어선과 충돌하거나 암초에 좌초하는 사고가 발생하고 있다.
해경은 앞으로 사고 예방을 위해 낚시어선업 종사자들과 간담회를 열어 주요 사고 사례를 공유하고 유사 사고 방지 방안을 논의할 예정이다.
해양수산부와 지방자치단체, 한국해양교통안전공단(KOMSA) 등 관계기관과 합동점검도 실시한다. 낚시어선의 자체 정비를 일상화하고 안전운항을 위한 항법 교육도 진행한다.
해역별 주요 어종과 사고 유형을 분석해 지방해양경찰청별 맞춤형 안전관리 대책도 수립·시행한다.
현장점검을 통해 안전 위해요소를 사전에 제거하고 낚시어선의 주요 활동 시간대와 조업 해역에는 경비함정과 연안구조정 등 경비세력을 전진 배치할 계획이다.
과승과 음주운항, 구명조끼 미착용 등 안전을 위협하는 행위에 대한 단속도 강화한다. 낚시어선 종사자와 이용객의 안전의식을 높이기 위한 온·오프라인 홍보도 병행한다.
정욱한 해양경찰청 구조안전국장은 "가을철 국민들이 안전하게 낚시 활동을 즐길 수 있도록 안전관리에 최선을 다하겠다"며 "낚시어선 사고 예방을 위해 낚시어선업 종사자와 이용객들도 안전한 낚시 문화 정착을 위해 노력해 달라"고 당부했다.
hjk01@newspim.com