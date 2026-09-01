베선트 "일본 정부·BOJ, 엔화 강세 조치 취할 것"

AI 핵심 요약beta
- 베선트 미 재무장관이 31일 일본과 BOJ의 엔화 강세 조치를 전망했다.
- 그는 G20 회의에서 시장이 모르는 정보를 갖고 있다고 말했다.
- 발언 뒤 엔화가 강세를 보였고 달러/엔은 159.68엔으로 내렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 스콧 베선트 미국 재무장관이 일본 정부와 일본은행(BOJ)이 엔화 강세로 이어질 조치를 취할 것으로 본다고 밝혔다.
베선트 장관은 31일(현지시간) CNBC 인터뷰에서 "나는 시장이 갖고 있지 않은 정보를 갖고 있다"며 "일본 정부와 BOJ가 엔화를 더 강하게 만드는 일들을 할 것이라고 믿는다"고 말했다.
금리 인상을 뜻하는 것이냐는 질문에는 "시장이 지금 그것을 반영하고 있다고 본다"고 답했다.
엔화는 즉각 반응했다. 이날 달러/엔 환율은 전장 대비 0.23% 내린 159.68엔에 거래됐다.
베선트 장관의 발언은 노스캐롤라이나주 애슈빌에서 열린 주요 20개국(G20) 재무장관 회의 중에 나왔다. 우에다 가즈오 BOJ 총재도 이 회의에 참석하고 있다. 베선트 장관은 회의 계기에 우에다 총재와 만날 가능성이 크다고 밝힌 바 있다.
앞서 미국과 일본은 지난 7월 31일 1998년 이후 처음으로 엔화 매수 공동 개입에 나섰다. 그러나 엔화는 이후 상승분의 상당 부분을 반납했다. 지난 28일에는 개입 당일 이후 처음으로 달러당 160엔선을 넘어섰다. 일본 정부는 지난 한 달간 엔화를 떠받치기 위해 964억 달러를 투입했다고 밝혔다. 사상 최대 규모다.
mj72284@newspim.com