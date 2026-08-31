신현영 "청년세대에 의원과 장관 겸직 용인 안돼...용혜인, 한 가지 선택해야"

AI 핵심 요약beta
- 신현영 민주당 대변인이 31일 용혜인 후보자에 겸직 포기 요청했다.
- 그는 의원직과 장관직 중 하나만 택하라고 밝혔다.
- 용 후보자의 겸직 논란에 비판 여론이 커졌다.
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"사회적 불공정 이슈로 갈등 초래할 것"
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 신현영 더불어민주당 대변인이 31일 용혜인 성평등가족부 장관 후보자에게 의원직과 장관직 겸직을 포기하고 한 가지 직책에 집중할 것을 공개 요청했다.
신 대변인은 이날 당의 의견이 아닌 사견임을 전제하며 페이스북을 통해 "젊은 세대를 상징하는 정치 세대 교체를 위한 파격적인 장관 인선에서 그녀의 판단은 과도한 특혜와 욕심으로 비춰질 수밖에 없다"고 적었다.
이어 신 대변인은 "용 후보의 의원직과 장관직을 겸직하겠다는 의견에 동의할 수 없다"며 "국민들, 특히 청년세대의 감성으로는 절대 용인할 수 없으며 사회적 불공정 이슈로 갈등을 초래할 것"이라고 지적했다.
신 대변인은 "용 후보에게 요청한다. 장관직 그리고 의원직 중에서 한 가지를 선택하고 집중하시라"고 말했다.
그는 "두 번째 비례대표직을 받기 위해 절박하게 뛰어다녔던 그 때로 되돌아가서 기본소득당을 지키고 이재명 정부의 성공을 위한 현명한 선택이 무엇인지, 이미 용 후보는 알고 있을 것"이라고 덧붙였다.
용 후보자는 지난달 30일 성평등가족부 장관 후보자로 지명된 뒤에도 자신이 의원직을 사퇴할 경우 기본소득당이 원외정당이 된다는 이유에서 국회의원직을 유지하겠다는 입장을 밝혀 논란이 일고 있다.
헌법상 국회의원직과 장관직 겸직은 가능하지만 비례대표 의원들이 관행상 의원직을 사퇴해 왔다는 점에서 용 후보자에 대한 비판 여론이 커지고 있는 상황이다.
seo00@newspim.com