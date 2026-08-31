조현, 네팔 외교장관과 2차 통화...한국인 수색·구조에 협조 요청

AI 핵심 요약beta
- 조현 외교장관이 31일 네팔 외교장관과 통화했다
- 홍수로 연락두절된 한국인 9명 수색·구조 협조를 요청했다
- 양국은 피해자 구조와 지역 복구에 긴밀히 협력하기로 했다
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"정부 신속대응팀과 네팔 측 긴밀 협조 희망
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 =조현 외교부 장관은 31일 시시르 커날 네팔 외교장관과 통화하고 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명의 수색과 구조 활동에 협조를 요청했다. 조 장관과 커날 장관의 통화는 홍수 발생 이후 두 번째다.
조 장관은 네팔 정부가 지난 27일 사고 지역에서 고립되었던 한국인 10명을 안전하게 구조해 준 것에 사의를 표하고 아직까지 연락이 닿지 않고 있는 한국인 9명의 수색과 구조가 조속하게 이뤄질 수 있도록 네팔 측의 각별한 협조를 당부했다.
조 장관은 특히 한국인 9명의 연락이 끊긴 곳으로 추정되는 지점을 중심으로 집중적인 수색 활동이 이뤄질 수 있도록 네팔 군의 지원을 당부했으며, 현지에 파견된 정부합동 신속대응팀과 네팔 측의 긴밀한 협조로 수색 활동이 원활하게 이뤄질 수 있기를 희망한다고 했다. .
커날 장관은 이번 홍수 피해에 대한 한국 정부의 위로와 연대에 사의를 표하고, 지금까지의 피해 현황 및 터널 구조 등 현장 수색 상황에 대해 설명했다고 외교부는 전했다.
두 장관은 앞으로도 한국인 포함한 피해자 구조와 홍수 피해 지역 복구 등에 대해 긴밀하게 소통하며 협력해 나가기로 했다.
opento@newspim.com