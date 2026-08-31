오픈AI, 광고사업 200일 만에 연매출 10억달러…IPO 앞두고 수익원 다각화

AI 핵심 요약beta
- 오픈AI가 31일 광고사업 연환산 매출 10억달러를 달성했다
- 오픈AI는 2월 시작한 챗GPT 광고를 40개국 이상으로 넓혔다
- 오픈AI는 광고를 새 수익원으로 키우며 IPO 준비를 본격화했다
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무료·Go 이용자에 광고 노출…"답변에 영향 없고 광고주가 대화 볼 수 없어"
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 챗GPT 개발사 오픈AI의 광고 사업이 출범 약 200일 만에 연환산 매출 10억달러를 달성했다. 대규모 기업공개(IPO)를 준비 중인 오픈AI가 구독과 기업용 서비스에 이어 광고를 새로운 수익원으로 빠르게 키우고 있다.
오픈AI는 31일(현지시간) 광고 사업의 연환산 매출이 10억달러에 도달했다고 밝혔다. 회사는 이를 자사의 '다각화된 사업 모델'을 보여주는 성과라고 평가했다.
오픈AI는 대규모 IPO를 준비하면서 투자자들에게 8520억달러에 달하는 기업가치를 정당화해야 하는 상황이다. 회사는 출범한 지 약 200일 된 광고 사업이 기업용 서비스와 개인 구독, 사용량 기반 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 등 기존 수익원을 보완하는 새로운 성장축으로 자리 잡고 있다고 설명했다.
◆ 2월 시작한 챗GPT 광고, 200일 만에 연환산 10억달러
오픈AI는 지난 2월 미국에서 챗GPT 내 광고를 시험하기 시작했다. 디지털 광고는 구글과 메타 등 글로벌 빅테크의 핵심 수익원이지만, 챗GPT에 광고를 도입하는 것을 두고서는 논란도 적지 않았다.
경쟁사 앤스로픽은 오픈AI의 광고 도입을 공개적으로 비판했다. 앤스로픽은 자사의 첫 슈퍼볼 광고 캠페인에서 오픈AI의 광고 사업을 주요 소재로 삼기도 했다.
하지만 오픈AI는 광고 사업을 빠르게 확대하고 있다. 현재 챗GPT 광고는 40개국 이상에서 제공되고 있으며, 회사는 이날부터 인도와 유럽, 중동, 북아프리카에서 광고주가 직접 광고를 집행할 수 있는 셀프서비스 광고 시스템을 확대한다고 밝혔다.
광고는 챗GPT 무료 이용자와 Go 요금제 가입자에게 노출된다. 이들은 챗GPT의 주간 활성 이용자 10억명 가운데 대다수를 차지한다.
◆ "광고가 챗GPT 답변에 영향 주지 않아"
오픈AI는 광고 사업 확대에 따른 이용자들의 우려를 의식해 광고와 챗GPT 답변은 분리돼 있다는 점을 강조했다.
회사 측은 챗GPT에 표시되는 광고에는 광고라는 사실이 명확하게 표시되며, 광고가 챗GPT의 답변에 영향을 미치지 않는다고 밝혔다. 광고주 역시 이용자의 비공개 대화에 접근할 수 없다고 설명했다.
오픈AI는 "다음 성장 단계에서는 챗GPT 광고를 더 많은 시장으로 확대하고 추가적인 광고 형식과 목표, 구매 옵션, 성과 측정 기능을 도입할 것"이라고 밝혔다.
이어 "기업들이 챗GPT 안에서 보다 자연스러운 방식으로 소비자와 상호작용할 수 있는 새로운 방법도 모색할 것"이라고 했다.
광고 사업의 빠른 성장은 IPO를 앞둔 오픈AI의 수익 다각화에도 힘을 보탤 전망이다. 기존 기업용 서비스와 개인 구독, API 사용료에 광고까지 더해지면서 오픈AI가 10억명에 달하는 주간 이용자를 어떻게 수익으로 연결할지가 향후 기업가치를 평가하는 주요 변수로 떠오르고 있다.
koinwon@newspim.com