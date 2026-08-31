李대통령 "'노무현' 부재 익숙해 지지 않아…시간 흐를수록 더 또렷해지는 기억"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 31일 노무현 평전 출간을 축하했다
- 노무현의 부재는 여전히 익숙하지 않다고 밝혔다
- 사람 사는 세상 실현을 과제로 남겼다고 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"국민의 삶 실제로 바꾸는 답 찾아야"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 31일 '노무현 평전' 출판기념회에 축하 메시지를 전하며 "노무현 대통령님의 부재는 여전히 익숙하지 않다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 자신의 페이스북을 통해 "노무현 대통령님의 삶과 철학을 담은 뜻깊은 '노무현 평전'의 출간을 진심으로 축하드린다"며 "한 사람의 삶을 다시 읽는 일은 그가 남긴 생각과 꿈을 다시 만나는 일"이라고 밝혔다.
이어 이 대통령은 "대부분의 기억은 시간과 함께 흐려지지만 시간이 흐를수록 더욱 또렷해지는 기억도 있다"며 "저에게는 '노무현'이라는 세 글자가 그렇다"고 썼다.
이 대통령은 "세월이 많이 흘렀지만, 대통령님의 부재는 여전히 익숙하지 않다"며 "대통령이 되기 전에는 그분이 걸어온 길을 바라보았는데, 이제 그 길 위에 서고 보니 활자마다 묻어있는 당신의 고뇌와 고독, 결단의 무게가 예전과는 사뭇 다른 울림과 무게로 다가온다"고 밝혔다.
이 대통령은 "'사람 사는 세상'이라는 대통령님께서 평생 품었던 그 꿈은 여전히 우리에게 현재진행형의 과제로 남아 있다"며 "노무현을 기억하는 것은 과거를 추억하는 데 머무는 일이 아니라, 당신께서 던졌던 질문을 오늘의 현실에서 다시 마주하고 우리 시대의 답을 찾아가는 일"이라고 강조했다.
아울러 이 대통령은 "원칙은 지키되 현실에 발을 딛고, 좋은 뜻과 구호에 머무르지 않고 국민의 삶을 실제로 바꾸는 답을 찾아야 한다"며 "그렇게 한 걸음씩 나아갈 때 우리가 꿈꾸는 대한민국에도 가까워질 수 있을 것"이라고 했다.
이 대통령은 "이번 평전이 노무현 대통령님을 기억하는 분들에게는 새로운 성찰의 계기가 되고, 대통령님을 잘 알지 못했던 세대에게는 그의 삶과 시대를 새롭게 만나는 소중한 기회가 되기를 바란다"고 희망했다.
끝으로 이 대통령은 "'노무현 평전' 출판기념회 개최를 다시 한번 축하드리며, 이 책이 나오기까지 애쓰신 윤태영 작가와 출판사 관계자 여러분께 격려의 인사를 전한다"며 "자리에 함께하신 분들께도 건강과 행복이 함께하길 소망한다"고 전했다.
pcjay@newspim.com