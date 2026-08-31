네팔 홍수로 고립됐던 근로자 9명 귀국…현장소장은 잔류

AI 핵심 요약beta
- 두산에너빌리티는 31일 네팔 홍수 고립 직원 9명이 귀국했다고 밝혔다.
- 네팔 당국은 지난 27일 고립된 직원 10명을 군헬기로 이송했다.
- 두산에너빌리티와 정부팀은 실종된 직원 9명 수색을 계속했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한국 실종자 9명, 여전히 실종
두산·정부 헬기 동원해 '수색'
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 네팔 대홍수로 현지에 고립됐다가 구조된 국민 9명이 귀국했다.
두산에너빌리티는 31일 오후 2시쯤 네팔 홍수 현장에서 구조된 직원 9명이 한국에 도착했다고 밝혔다.
현장소장을 포함한 10명은 네팔 수력발전소 어퍼트리슐리(UT)-1 발전동 인근에 고립됐다. 네팔 당국은 지난 27일 구조를 기다리던 이들을 군 헬기를 이용해 안전한 지역으로 이송했다.
이들은 귀국 직후 건강 검진을 받았다. 입원이 필요하거나 거동이 불편한 직원은 없는 것으로 알려졌다. 함께 구조됐던 현장소장 A 씨는 실종된 다른 직원들을 수색하는 것을 현장에서 지원하기 위해 남기로 했다.
두산에너빌리티 직원 6명과 한국남동발전 직원 3명 등 9명은 여전히 연락이 끊긴 상태다. 두산에너빌리티는 이날 헬기 1대를 동원해 실종자들을 수색하고 있다. 정부 신속 대응팀 또한 헬기 1대를 동원해 실종자들을 찾고 있다.
두산에너빌리티는 "지금도 연락이 닿지 않는 동료 6명의 수색과 구조를 최우선에 두고 모든 노력을 집중하고 있다"고 말했다.
sdk1991@newspim.com