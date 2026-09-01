강훈식, '청년 펠로우' 만나 "청년 정책 센서·스피커 역할 기대"

AI 핵심 요약beta
- 강훈식 비서실장이 1일 청와대서 청년 펠로우십 20명과 만났다.
- 강 실장은 청년정책의 센서이자 스피커 역할을 당부했다.
- 청와대 청년 펠로우십은 6개월간 청년 프로젝트를 수행한다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 청와대에 첫 출근한 '청년 펠로우십' 합격 청년들을 만나 청년 정책의 센서(sensor)와 스피커(speaker)가 되어 달라고 당부했다.
청와대는 강 실장이 이날 오후 2시 청년 펠로우십 합격자 20명과 오리엔테이션을 가졌다고 밝혔다.
강 실장은 인사말에서 "20명의 청년 펠로우들을 선발한 것은 청와대 입장에서도 과감한 시도"라면서 "센서이자 스피커의 역할을 해 줄 것을 기대한다"고 밝혔다. 청년의 시각에 맞지 않는 정책이나 청년의 관점에서 정부가 놓치는 문제를 감지하고 청년의 언어로 소통해 달라는 의미다.
이날 행사는 펠로우십 임명장 수여, 청년미래비서관의 청와대 펠로우십 운영방향 소개로 이어졌다. 뒤이어 강 실장과 청년 펠로우들과의 질의 응답과 대화로 약 1시간 30분 가량 진행됐다.
한 청년 펠로우는 "청년정책이 단순히 존재하는 정책이 아닌, 당사자에게 와닿을 수 있는 정책이 되도록 최선을 다해 임하고자 한다"며 포부를 밝혔다. 다른 청년 펠로우는 "현장에서 피부로 느끼는 고민과 정책의 빈틈을 청와대에 가감없이 전달하겠다"고 말했다.
이에 강 실장은 "펠로우 분들이 현장에서 느꼈던 정부의 부족한 점들을 자유롭게 이야기하면, 국정에 그 의견을 반영할 수 있도록 노력하겠다"며 "청년이 정책의 출발점이자 국정의 주체가 될 수 있도록 최선을 다해 달라"고 요청했다.
청와대 청년 펠로우십은 향후 6개월간 청와대 직원들과 직접 호흡하며 청년과 관련된 다양한 프로젝트를 수행할 예정이다.
pcjay@newspim.com