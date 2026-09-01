추경호 대구시장 국비확보 발품 성과...역대 최대 9조7855억원 정부안 반영

AI 핵심 요약beta
- 대구시가 1일 2027년 정부예산안에 국비 9조7855억 원을 반영했다.
- AI·로봇·교통·물환경 등 핵심사업이 대거 포함돼 역대 최대였다.
- 추경호 시장은 국회 심의에서 추가 국비 확보에 나서겠다고 했다.
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대구~경북 광역철도·달성국지도 건설 예타통과…국비확보 탄력
TK신공항건설 예산...민간공항건설비 202억원 반영에 그쳐
"정부안은 시작일 뿐"...추 시장, 지역 국회의원과 원팀으로 국회 증액 총력
[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구시가 2027년 정부예산안에 국비 9조 7855억 원(잠정)이 반영됐다고 1일 밝혔다. 이는 2026년 국비 확보액인 9조 6644억 원보다 7211억 원(8.0%)이 증가한 것으로 역대 최대 규모이다.
대구시 미래발전을 견인할 핵심사업들이 정부 예산안에 대거 반영됨에 따라 향후 국회 심의단계에서 추가 국비확보 전에도 탄력이 붙을 전망이다.
이번 성과의 배경에는 취임 후 한 달간 정부와 국회를 오르내린 추경호 시장의 '현장 발품 행보'가 한 몫을 톡톡이 했다는 평가이다.
추 시장은 취임 직후인 지난 7월 9일 지역 국회의원들과 예산정책협의회 개최를 시작으로 중앙부처 차관 면담(7.13), 기획재정부 차관 면담 및 예산실·재정성과국 방문(7.20), 기획재정부 장관 간담회(7.24), 국회 상임위원장 면담(7.28)까지 국회의원, 장관뿐만 아니라 실무 과장까지 직접 만나 대구시 현안과 국비 사업의 필요성을 끈질기게 설득했다.
대구시의 2027년 정부예산안 주요 반영 사업은 다음과 같다.
◆ AI·로봇·모빌리티·바이오 등 첨단 산업 육성
▲지역거점 AI(인공지능 전환) 혁신기술 개발(642억 원) ▲국가 로봇 테스트필드 사업(134억 원) ▲미래 모빌리티 AI 소프트웨어 검증 시스템 구축(40억 원) ▲휴머노이드 로봇 피지컬 훈련센터 기반 구축(18억 원) ▲AI×Bio 혁신 연구 거점 조성 시범 사업(132억 원) ▲DGIST 글로벌 캠퍼스 구축(119억 원) 등이 반영돼 AI를 중심으로 로봇·미래 모빌리티·바이오 등 대구시 미래 신산업 생태계를 확충하고 기술 개발부터 인재 양성, 기업 지원까지 전 주기 지원 체계를 강화하게 됐다.
◆ 시민 생활·안전 개선
▲낙동강 상류 취수원 다변화(24억 원) ▲금호강 하천 환경 정비(220억 원) ▲대구대공원 A4 블록 공공 임대주택 건립(150억 원) ▲수질 오염 사고 통합 방제센터 구축(87억 원) ▲대구 2·3호선 철도 통합 무선망(LTE-R) 구축(80억 원) ▲대구 국제사격장 장애인 편의시설 개선(63억 원) 등이 반영돼 시민 삶과 직결되는 맑은 물·환경·주거·안전 분야의 기반 확충을 통한 안전하고 쾌적한 도시 환경 조성과 시민이 체감하는 생활 환경 개선에 기여할 수 있을 것으로 전망된다.
◆ 광역 교통 인프라 구축
▲대구 산업선 철도건설(150억 원) ▲도시철도 4호선 건설(451억 원) ▲달서구 상화로 혼잡 도로 건설(368억 원) ▲금호 워터폴리스 산단 진입도로 건설(27억 원) 등이 반영돼 도심과 산업단지를 촘촘히 연결하는 광역 교통망을 확충하고 시민 교통 편의와 산업 경쟁력을 높일 수 있게 됐다.
한편 대구경북통합신공항 관련 예산은 민간 공항 건설 사업비(202억 원)만 반영된 것으로 전해졌다. 대구시는 국회 심의 과정에서 군 공항 이전 국비 확보를 위해 적극 대응할 계획이다.
또 군 공항 이전은 국가 안보와 직결된 국가적 사업인 만큼 국가가 사업을 직접 추진하고 재정을 분담할 수 있도록 관련 법령 개정 등 필요한 제도적 기반 마련을 위해 정부와 국회를 지속적으로 설득하고 국가 주도의 사업 추진을 이끌어낼 방침이다.
◆ 물환경·산업 기반 조성
▲성서산단 공공 폐수 초고도 처리 시설 설치(119억 원) ▲달성산단 노후 폐수관로 정비(107억 원) ▲국가 물산업 클러스터 실증화 시설 고도화(100억 원) 등이 반영돼 성서·달성 산업단지의 폐수 처리 효율성 제고와 수질 안전성을 혁신적으로 높이는 한편 국가 물산업 클러스터의 실증 기반을 강화해 친환경 산업 환경 구축과 지역 물산업 경쟁력 향상에 크게 기여할 것으로 기대된다.
이와 함께 지난 26일 ▲대구~경북 광역철도 건설(총사업비 3조 1813억 원) ▲달성 논공~하빈 국지도 건설(총사업비 1564억 원) 2개 사업이 예비타당성조사를 통과하는 성과도 거뒀다. 대구·경북을 연결하는 광역 교통망과 달성군 산업·물류 접근성 확충의 길이 열린 만큼, 대구시는 후속 절차를 속도감 있게 추진해 사업을 조기에 본격화할 계획이다.
추경호 대구시장은 "정부안에 대구시 주요 사업들이 상당 부분 반영됐지만 국비 확보는 여기서 끝나는 것이 아니다"며 "정부안에 미반영된 사업을 하나하나 다시 점검하고 지역 국회의원들과 원팀으로 국회 상임위와 예결위 등을 적극 설득해 국회 단계에서도 증액을 최대한 이끌어내겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com