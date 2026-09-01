오픈AI·컴투스, '게임 빌더스 서울' 개최…5시간 AI 게임 해커톤 진행

AI 핵심 요약beta
- 오픈AI와 컴투스가 지난달 31일 서울서 게임 빌더스 행사를 열었다.
- 해커톤 참가자들은 5시간 안에 퍼즐·액션 게임을 제작했다.
- 트랙별 수상작을 선정하고 오픈AI 크레딧을 수여했다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 오픈AI와 컴투스가 공동으로 진행한 '오픈AI 게임 빌더스 서울(OpenAI Game Builders Seoul)'이 지난달 31일 서울 '그래픽 바이 대신'에서 열렸다.
이번 행사에서는 아이디어 구상부터 개발까지 5시간 안에 게임을 제작하는 해커톤이 진행됐다.
행사는 올리버 제이 오픈AI 인터내셔널 총괄 디렉터의 환영사로 시작됐다. 송재경 엑스엘게임즈 전 대표와 송병준 컴투스 의장이 오프닝 키노트를 맡았으며, 강대현 넥슨코리아 공동대표, 김대훤 에이버튼 대표, 김용하 넥슨게임즈 본부장 등이 멘토로 참여했다.
온라인 예선을 거쳐 본선에 진출한 개발자들은 현장에서 공개된 'Go Limitless–Surprise Me.'를 주제로 5시간 동안 퍼즐, 액션, 시뮬레이션 등 다양한 장르의 게임을 제작했다.
현장에서는 개발된 게임을 '하이브 액실(Hive Axyl)' 플러그인과 연동해 자연어 명령으로 로그인, 이용자 분석, 보안, 결제 등 게임 운영에 필요한 백엔드 인프라를 구축하는 작업도 진행됐다.
온라인 예선 제출작을 평가한 트랙1에서는 뉴럴브레이크의 '라벨렌 전기: 겨울선'이 대상을 받았다. 최우수상에는 NullByte의 '등대섬 바다 이야기', 우수상에는 합의 'HAP(합)'이 선정됐으며 장려상 5개 팀을 포함해 총 8개 팀이 수상했다.
수상팀에는 총 5만달러 상당의 오픈AI 크레딧과 챗GPT 프로 1년 이용권이 제공됐다.
현장 과제로 게임을 개발한 트랙2에서는 우마이 스튜디오의 'AFTER CLEAR-던전 사후처리반', NullByte의 'OUT OF FRAME', MKKPLAY의 '여기, 코드 꽃을 데 있나요?' 등 3개 팀이 우수작으로 선정됐다.
김경훈 오픈AI 코리아 총괄 대표는 "5시간 만에 완성된 다양한 장르의 게임은 한국 개발자들이 코덱스를 활용해 아이디어를 실제 창작물로 발전시킬 수 있다는 가능성을 보여준다"고 말했다.
flurry327@newspim.com