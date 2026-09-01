산업연, 국방대와 국가정책 교육·연구협력 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 산업연구원과 국방대가 1일 교육·연구 MOU를 체결했다
- 양측은 국방·방위산업 연구개발과 인재양성을 협력한다
- 인프라 공유·인적교류로 공동성과 창출을 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
미래 균형발전 및 안보환경 변화 대응 협력
"공통 관심분야서 실질적인 성과 창출 기대"
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 산업연구원(KIET, 사장 권남훈)과 국방대학교(총장 직무대행 이홍섭)가 국방·방위산업 분야 연구개발과 인재 양성을 위해 협력에 나선다.
산업연구원은 국방대학교 본교에서 국방대와 교육·연구 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.
이번 협약은 양 기관의 협력체계를 구축하고 미래 균형발전과 안보환경 변화에 대응하기 위한 교육·연구 협력을 확대하기 위해 마련됐다.
주요 협력 분야는 ▲국방·방위산업 등 국가정책 관련 연구개발 과제 발굴·수주·수행 ▲연구 수행을 위한 인프라 공유 ▲인적 교류 ▲양 기관이 합의한 공동 목적 관련 업무 등이다.
권남훈 산업연구원장은 "양 기관의 긴밀한 협력을 통해 학술·정책연구와 공동 관심 분야에서 실질적인 성과를 창출할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
이홍섭 국방대학교 총장 직무대행은 "양 기관의 교육·연구 역량을 바탕으로 미래 국가 발전에 기여할 수 있도록 협력하겠다"고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com