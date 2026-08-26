르노코리아 필랑트, 주한 프랑스 대사 공식차량 선정

AI 핵심 요약beta
- 르노코리아가 25일 필랑트 하이브리드 E-Tech를 프랑스 대사 공식차로 전달했다.
- 필랑트는 정숙성·안전성·편의성을 갖춘 E세그먼트 크로스오버다.
- 부산 생산 모델로 한불 산업협력 상징 의미도 지녔다.
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부산 생산 글로벌 플래그십…"한불 협력 성공과 잠재력 상징"
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 르노코리아의 글로벌 플래그십 크로스오버 '필랑트(FILANTE) 하이브리드 E-Tech'가 주한 프랑스 대사의 새로운 공식 차량으로 선정됐다.
르노코리아는 지난 25일 주한 프랑스 대사관에서 차량 전달식을 열고 니콜라 파리 르노코리아 사장이 필립 베르투 주한 프랑스 대사에게 필랑트의 스마트키를 전달했다고 26일 밝혔다.
필랑트는 올해 3월 국내 출시된 르노의 글로벌 플래그십 E세그먼트 크로스오버다. 세단과 스포츠유틸리티차량(SUV)의 장점을 결합한 디자인과 '프리미엄 테크 라운지' 콘셉트의 실내 공간을 갖췄다.
전 트림에 정숙한 주행을 위한 기술과 안전 사양을 기본 적용했으며 하이브리드 E-Tech 파워트레인을 탑재했다. 르노코리아는 디자인과 정숙성, 편의사양 등이 외교 일정에 필요한 공식 차량의 요건을 충족했다고 설명했다.
특히 필랑트는 르노코리아 부산공장에서 생산되는 글로벌 모델이라는 점에서 한국과 프랑스 간 산업 협력을 상징하는 의미도 갖는다.
베르투 대사는 "필랑트는 프랑스 기술의 우수성과 우아함을 상징하는 완벽한 홍보 대사"라며 "르노코리아가 부산에서 생산하는 필랑트는 프랑스와 한국 간 협력의 성공과 잠재력을 구현하는 모델로, 양국 수교 140주년을 기념하는 뜻깊은 해에 출시돼 의미가 더욱 크다"고 말했다.
베르투 대사는 2023년 7월 한국에 부임했으며 프랑스 외교부 내 국내외 주요 요직을 두루 역임했다.
chanw@newspim.com