SKT, 아시안게임 'Team SKT' 출정식…AI로 펜싱 전력 분석

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 26일 아시안게임 대비 선수 지원에 나섰다.
- 펜싱 AI 분석 시스템으로 상대 전술을 파악해 훈련을 돕는다.
- 전력분석 업무를 줄이고 현장 지원도 강화한다.
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자체 개발 'SKT-FAN' 훈련…의무 트레이너·전력분석관도 파견
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK텔레콤이 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 자체 인공지능(AI) 기술을 활용한 선수 지원에 나선다. 펜싱 경기 영상을 AI로 분석해 상대 선수의 공격 패턴과 약점을 파악하고 선수들의 경기력 향상을 돕는다.
SKT는 충북 진천선수촌에서 'Team SKT' 출정식을 개최했다고 26일 밝혔다. 행사에는 펜싱 오상욱·도경동·송세라·전하영, 역도 박혜정, 수영 황선우, 육상 나마디 조엘진, 스포츠클라이밍 노현승 등 후원선수 8명이 참석했다.
이번 아시안게임 훈련에는 SKT가 자체 개발한 펜싱 AI 전력분석 시스템 'SKT-FAN(Fencing AI Nexus)'이 도입됐다. 컴퓨터 비전 기술을 활용해 경기 직후 득·실점 장면을 자동 편집하고 상대 선수의 전술과 공격 패턴을 분석한다.
SKT는 이를 통해 전력분석원의 반복적인 영상 분석 업무를 최대 90% 줄이고 코칭스태프와 선수들이 분석 결과를 토대로 훈련과 실전 전략을 빠르게 조정할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
SKT는 아시안게임 현장에 의무 트레이너와 전력분석관도 추가 파견한다. 24년째 대한펜싱협회 회장사를 맡고 있는 SKT는 선수단 컨디션 관리와 경기력 향상을 위한 지원을 이어갈 계획이다.
권영상 SKT Comm지원실장은 "SKT의 AI 기술과 스포츠 후원 노하우를 바탕으로 선수들의 도전을 지원하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com