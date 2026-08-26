동탄 아파트 거래 10건 중 6건 '최고가'…삼전 저리 사내대출이 불붙이나

6~8월 거래 면적 중 64.57% 최고가 경신

삼전, 9월부터 무주택 임직원 최대 5억원 대출

'셔세권' 중소형 평형 매수 주목

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 올 들어 경기 화성시 동탄구 아파트값이 16% 넘게 오른 가운데 최근 실거래에서도 최고가 경신이 잇따르고 있다. 삼성전자의 사내 주택대출이 시행되면 직주근접성이 높은 중소형·역세권 단지를 중심으로 매수세가 더해질 가능성이 커졌다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

26일 함영진 우리은행 부동산리서치랩장이 한국부동산원과 아파트 실거래 자료를 분석한 결과, 올해 들어 지난 17일까지 화성시 동탄구 아파트 매매가격은 16.32% 상승했다. 같은 기간 전셋값도 10.87% 올라 매매와 전세가가 동반 강세를 나타냈다.

동탄은 삼성전자 화성·기흥사업장과 관련 반도체 기업을 배후에 둔 직주근접 수요가 풍부한 데다 수도권광역급행철도(GTX)-A 동탄역을 중심으로 교통·생활 인프라가 확충되면서 수도권 남부 주요 주거지로 자리 잡고 있다.

최근 거래에서도 상승 흐름이 뚜렷하다. 지난 6월부터 이달 25일까지 동탄구에서 거래된 아파트 면적 유형 494개 가운데 64.57%(319개)에서 집계 기간 내 종전 최고 거래가격보다 높거나 같은 최고가 거래가 발생했다. 경기도에서 가장 높은 수치다.

함 랩장은 "단순히 일부 초고가 단지에 국한된 상승이라기보다 동탄구 내 여러 단지와 면적에서 가격 레벨이 한 단계 높아지고 있음을 보여주는 대목"이라고 평가했다.

상승 폭이 가장 컸던 곳은 청계동 더샵센트럴시티 전용 97.04㎡다. 종전 최고가보다 5억원 오른 21억6000만원에 거래됐다. 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 전용 128.93㎡는 4억2000만원 상승한 24억원, 시범반도유보라아이비파크4.0 전용 84.83㎡는 3억9000만원 오른 15억9000만원을 각각 기록했다. 동탄역헤리엇 전용 97.86㎡도 3억8000만원 상승한 14억원에 거래됐다.

청계동과 여울동 등 동탄역 생활권을 중심으로 최고가 거래가 이어지고 있다. 반도체 산업 일자리와의 접근성이 가격에 반영되면서 동탄역 주변 주요 단지에서는 서울 주요 지역과 견줄 만한 가격의 거래도 나타나고 있다는 분석이다.

다음달부터 시행되는 삼성전자의 주거안정 지원제도도 시장의 변수로 꼽힌다. 삼성전자는 9월1일부터 무주택 임직원에게 연 1.5% 금리로 최대 5억원을 빌려주는 주택대출 제도를 시행할 예정이다. 수도권에서는 전용 85㎡ 이하, 주택가격 25억원 이하 등의 조건이 적용되는 것으로 알려졌다.

시중 주택담보대출보다 낮은 금리로 최대 5억원까지 자금을 마련할 수 있어 삼성전자 사업장 출퇴근이 편리한 동탄 지역의 실수요를 자극할 가능성이 있다는 분석이다. 실제 현장에서도 삼성전자 임직원의 매수 문의가 늘고 있는 것으로 전해졌다.

대출 시행만으로 동탄 전체 아파트값이 급격하게 오를 것으로 보기는 어렵다는 평가도 나온다. 지원 대상이 무주택 임직원에 한정되고 주택 면적과 가격에도 제한이 있기 때문이다. 정부의 대출·부동산 규제도 매수세 확대를 제약할 수 있다. 함 랩장은 "전용 85㎡ 이하 중소형 아파트 가운데 삼성전자 사업장과의 통근 편의성이 좋은 '셔세권' 단지는 실수요자의 관심이 집중될 가능성이 있다"고 전망했다.

향후에는 동탄의 최고가 거래가 얼마나 확산하는지와 함께 성남 분당구와 용인 수지구 등 인근 지역과의 수요 이동도 주목할 변수로 꼽힌다. 현재처럼 동탄구의 전용면적별 최고가 비중이 60%를 웃도는 상황에서 삼성전자 임직원 수요가 가세하면 가격 하방 경직성이 높아질 수 있다.

함 랩장은 "당분간 동탄 아파트 시장은 '전면적인 급등'보다는 직주근접성과 상품성이 우수한 선호 단지를 중심으로 최고가가 이어지는 차별화 장세가 지속할 가능성이 크다"며 "특히 삼성전자 저리 대출이 실제 거래로 연결되는 9월 이후에는 중소형·역세권 아파트를 중심으로 거래량과 가격 흐름을 자세히 지켜볼 필요가 있다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com