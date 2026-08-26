전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.26 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

동탄 아파트 거래 10건 중 6건 '최고가'…삼전 저리 사내대출이 불붙이나

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 올해 화성 동탄구 아파트값이 16.32% 올랐다.
  • 최근 거래 64.57%가 종전 최고가를 경신했다.
  • 삼성전자 저리대출로 중소형 역세권 수요가 늘 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6~8월 거래 면적 중 64.57% 최고가 경신
삼전, 9월부터 무주택 임직원 최대 5억원 대출
'셔세권' 중소형 평형 매수 주목

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 올 들어 경기 화성시 동탄구 아파트값이 16% 넘게 오른 가운데 최근 실거래에서도 최고가 경신이 잇따르고 있다. 삼성전자의 사내 주택대출이 시행되면 직주근접성이 높은 중소형·역세권 단지를 중심으로 매수세가 더해질 가능성이 커졌다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

26일 함영진 우리은행 부동산리서치랩장이 한국부동산원과 아파트 실거래 자료를 분석한 결과, 올해 들어 지난 17일까지 화성시 동탄구 아파트 매매가격은 16.32% 상승했다. 같은 기간 전셋값도 10.87% 올라 매매와 전세가가 동반 강세를 나타냈다.

동탄은 삼성전자 화성·기흥사업장과 관련 반도체 기업을 배후에 둔 직주근접 수요가 풍부한 데다 수도권광역급행철도(GTX)-A 동탄역을 중심으로 교통·생활 인프라가 확충되면서 수도권 남부 주요 주거지로 자리 잡고 있다.

최근 거래에서도 상승 흐름이 뚜렷하다. 지난 6월부터 이달 25일까지 동탄구에서 거래된 아파트 면적 유형 494개 가운데 64.57%(319개)에서 집계 기간 내 종전 최고 거래가격보다 높거나 같은 최고가 거래가 발생했다. 경기도에서 가장 높은 수치다.

함 랩장은 "단순히 일부 초고가 단지에 국한된 상승이라기보다 동탄구 내 여러 단지와 면적에서 가격 레벨이 한 단계 높아지고 있음을 보여주는 대목"이라고 평가했다.

상승 폭이 가장 컸던 곳은 청계동 더샵센트럴시티 전용 97.04㎡다. 종전 최고가보다 5억원 오른 21억6000만원에 거래됐다. 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 전용 128.93㎡는 4억2000만원 상승한 24억원, 시범반도유보라아이비파크4.0 전용 84.83㎡는 3억9000만원 오른 15억9000만원을 각각 기록했다. 동탄역헤리엇 전용 97.86㎡도 3억8000만원 상승한 14억원에 거래됐다.

청계동과 여울동 등 동탄역 생활권을 중심으로 최고가 거래가 이어지고 있다. 반도체 산업 일자리와의 접근성이 가격에 반영되면서 동탄역 주변 주요 단지에서는 서울 주요 지역과 견줄 만한 가격의 거래도 나타나고 있다는 분석이다.

다음달부터 시행되는 삼성전자의 주거안정 지원제도도 시장의 변수로 꼽힌다. 삼성전자는 9월1일부터 무주택 임직원에게 연 1.5% 금리로 최대 5억원을 빌려주는 주택대출 제도를 시행할 예정이다. 수도권에서는 전용 85㎡ 이하, 주택가격 25억원 이하 등의 조건이 적용되는 것으로 알려졌다.

시중 주택담보대출보다 낮은 금리로 최대 5억원까지 자금을 마련할 수 있어 삼성전자 사업장 출퇴근이 편리한 동탄 지역의 실수요를 자극할 가능성이 있다는 분석이다. 실제 현장에서도 삼성전자 임직원의 매수 문의가 늘고 있는 것으로 전해졌다.

대출 시행만으로 동탄 전체 아파트값이 급격하게 오를 것으로 보기는 어렵다는 평가도 나온다. 지원 대상이 무주택 임직원에 한정되고 주택 면적과 가격에도 제한이 있기 때문이다. 정부의 대출·부동산 규제도 매수세 확대를 제약할 수 있다. 함 랩장은 "전용 85㎡ 이하 중소형 아파트 가운데 삼성전자 사업장과의 통근 편의성이 좋은 '셔세권' 단지는 실수요자의 관심이 집중될 가능성이 있다"고 전망했다.

향후에는 동탄의 최고가 거래가 얼마나 확산하는지와 함께 성남 분당구와 용인 수지구 등 인근 지역과의 수요 이동도 주목할 변수로 꼽힌다. 현재처럼 동탄구의 전용면적별 최고가 비중이 60%를 웃도는 상황에서 삼성전자 임직원 수요가 가세하면 가격 하방 경직성이 높아질 수 있다.

함 랩장은 "당분간 동탄 아파트 시장은 '전면적인 급등'보다는 직주근접성과 상품성이 우수한 선호 단지를 중심으로 최고가가 이어지는 차별화 장세가 지속할 가능성이 크다"며 "특히 삼성전자 저리 대출이 실제 거래로 연결되는 9월 이후에는 중소형·역세권 아파트를 중심으로 거래량과 가격 흐름을 자세히 지켜볼 필요가 있다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이준석, 개혁신당 대표 사퇴 [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이준석 개혁신당 대표가 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 6·3 지방선거 패배 등에 대한 정치적 책임을 지고 당대표직 사임 기자회견을 하고 있다. 2026.08.26 jk31@newspim.com   2026-08-26 09:20
사진
음식점도 Npay 31일부터 결제 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 오는 31일부터 네이버페이(Npay) 매장결제를 음식점으로 확대한다. 네이버에서 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 등록한 Npay 결제수단으로 실제 식사대금을 결제하고, 예약 취소나 노쇼가 발생하면 같은 결제수단으로 취소수수료도 낼 수 있게 된다. 네이버는 이를 위해 스마트플레이스 사업주 이용약관을 개정해 음식점 예약·결제와 취소수수료 청구 관련 조항을 신설했다. 취소수수료 결제가 최종 실패하면 네이버가 음식점에 해당 금액을 대신 지급하는 방안도 약관에 담겼다. 기사 이해를 돕기 위한 이미지 [AI 일러스트=서영욱 기자] ◆ 음식점에서 식사 후 "네이버로 결제할게요" 26일 네이버에 따르면 오는 31일부터 'Npay 매장결제' 적용 대상을 기존 미용실에서 음식점으로 확대한다. 이에 따라 네이버를 통해 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 카드 등 Npay에 등록한 결제수단을 미리 지정해 두고, 식사를 마친 뒤 해당 결제수단으로 식사대금을 결제할 수 있다. 이용자가 식사를 마친 뒤 별도로 결제수단을 선택할 필요가 없게 된다.  네이버에서 음식점을 검색하고 지도에서 매장 정보를 확인한 뒤 예약하는 데 이어 실제 식사대금 결제까지 네이버 안에서 연결되는 구조가 완성된 것이다. 네이버 입장에서는 검색·지도와 예약에서 끝났던 이용자와의 접점을 실제 거래가 발생하는 오프라인 결제 단계까지 확대할 수 있다. Npay 매장결제는 음식점의 노쇼(No-show·예약 부도)를 줄이는 수단으로도 활용된다. 이용자가 예약할 때 Npay 결제수단을 미리 등록하는 만큼 예약 취소나 노쇼가 발생하면 음식점이 사전에 정한 기준에 따라 해당 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있다. 예약 단계에서 일정 금액을 먼저 받는 기존 예약금 방식과 달리 실제 취소나 노쇼가 발생했을 때만 수수료를 사후 청구하는 방식이다. 음식점은 예약금을 일일이 받고 환불하는 부담을 줄이면서 노쇼에 따른 손실에 대응할 수 있고, 이용자 역시 예약 때마다 돈을 미리 내야 하는 부담을 덜 수 있다. 취소수수료 청구가 실패했을 경우를 대비한 장치도 마련했다. 결제수단의 유효성이나 한도 등의 문제로 결제가 이뤄지지 않으면 재결제를 시도하거나 이용자에게 결제수단 변경을 요청할 수 있다. 최종적으로 결제되지 않을 경우 별도 정책에 따라 네이버가 음식점에 취소수수료 상당액을 대위변제할 수도 있다. 이 경우 음식점이 이용자에게 갖는 채권과 관련 권리는 네이버로 이전된다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 스마트플레이스 기반으로 결제 확장…사업자·이용자 모두 잡는다 네이버가 이미 확보한 대규모 오프라인 사업자 기반은 Npay 매장결제를 확대하는 데 강점으로 꼽힌다. 스마트플레이스는 음식점 등 사업자가 네이버 검색·지도에 매장 정보를 노출하고 예약·주문 등 매장 운영 서비스를 이용할 수 있는 플랫폼이다. 네이버는 오프라인 결제 가맹점을 새로 확보하는 대신 기존 스마트플레이스와 예약을 이용하는 음식점을 Npay 매장결제로 끌어올 수 있다. 검색·지도에서 음식점을 찾고 예약한 이용자가 결제까지 Npay를 이용하도록 연결할 수 있다는 점도 강점이다. 음식점에도 Npay 매장결제를 도입할 유인이 있다. Npay 주문·매장방문결제 수수료는 연 매출에 따라 0.8~2.9%로, 연 매출 3억원 이하 영세 사업자에게는 0.8%가 적용된다. 여기에 예약 때 등록한 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있어 노쇼에 따른 손실에도 대응할 수 있다. 소비자에게는 결제 편의와 포인트 혜택이 있다. 기존 헤어샵·네일샵의 Npay 매장방문결제는 결제액의 1%를 기본 적립하고, 통장 결제와 네이버플러스 멤버십 등을 더하면 최대 7%까지 적립된다. 음식점에도 같은 혜택이 적용될 경우 Npay 이용을 늘리는 유인이 될 수 있다. 네이버 관계자는 "Npay 매장결제는 예약 단계에서 결제수단만 등록하고 실제 결제는 매장 이용 후 이뤄지는 방식으로, 사업자는 예약 단계의 결제 부담 없이 고객을 받을 수 있어 예약 전환에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "이용자도 매장 이용 후 카운터에서 별도로 결제할 필요 없이 등록된 결제수단으로 간편하게 결제할 수 있어 사업자와 이용자 모두의 편의성이 높아질 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-08-26 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동