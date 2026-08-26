조현, 日 '지한파' 의원들에 과거사 문제 진전 위한 역할 당부

AI 핵심 요약beta
- 조현 외교장관이 26일 일한의원연맹 의원단을 접견했다
- 한일 셔틀외교 복원과 긴밀한 협력 필요성을 강조했다
- 과거사 진전을 위한 일본 의원들의 역할도 당부했다
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조현 "한·일 관계 발전 위해 과거사 문제 진전되어야"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관은 26일 한·일 양국 의원 교류를 위해 방한한 일본 국회 지한파(知韓派) 모임인 일한의원연맹 소속 의원들과 나가시마 아키히사(長島昭久) 간사장 등을 접견하고 양국 간 협력에 대한 의견을 교환했다.
조 장관은 한·일 간 셔틀 외교가 완전히 복원되고 정상 간 신뢰를 바탕으로 활발한 교류가 이어지고 있는 것을 평가하고 엄중한 국제 정세 속에서 한·일 양국의 긴밀한 협력이 더욱 중요해지고 있다고 강조했다.
나가시마 간사장도 한·일 양 정상 간 신뢰를 기반으로 한일 관계가 안정적으로 발전하고 있다고 평가하고, 현재의 국제 정세에서 한·일 간 다양한 분야의 협력 심화를 위한 의회 차원의 노력을 적극 경주해 나가겠다고 했다.
조 장관은 이날 면담에서 한·일 과거사 문제의 진전을 위한 양국 간 노력에 대해서도 언급했다. 조 장관은 "한·일 관계가 한 차원 더 발전하기 위해서는 과거사 문제 진전을 위한 정치 지도자들의 역할이 중요하다"면서 이에 대한 일본 의원들의 관심과 역할을 당부했다.
나가시마 간사장은 회담 모두발언에서 "지금 일본과 한국을 둘러싼 전략 환경이 전쟁 후에 제일 어려운 시절이라고 생각한다"며 "특히 중국과 일본과의 관계가 점점 어려워지고 있다"고 말했다.
나가시마 간사장은 이어 "한반도, 특히 북한과의 관계와 트럼프 대통령의 정책적인 변화 때문에 매일 충격을 받는 일이 많았다"면서 "특히 안보, 외교, 에너지, 과학 기술 분야에서 일본과 한국의 관계가 지금보다 중요한 시절은 없었다"고 말했다.
opento@newspim.com