네이버파이낸셜, '비금융 데이터' 대출 심사…소상공인·중저신용자 문턱 낮춘다

AI 핵심 요약beta
- 금융위가 26일 네이버파이낸셜을 지정대리인으로 지정했다.
- 네이버파이낸셜은 비금융 데이터로 신용대출 심사를 한다.
- 소상공인과 중저신용자의 대출 기회가 확대된다.
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 금융위원회는 '제10차 지정대리인 심사위원회'를 열고 네이버파이낸셜의 '금융 소외계층을 위한 비금융 데이터 기반 신용대출 심사 서비스'를 지정대리인으로 신규 지정했다고 26일 밝혔다.
지정대리인은 핀테크 기업 등이 금융위원회의 지정을 받아 금융회사의 본질적 업무 일부를 위탁받아 시범 운영할 수 있도록 하는 제도다. 2018년 5월 제도 도입 이후 이번 건을 포함해 총 38건이 지정됐다.
이번 지정에 따라 네이버파이낸셜은 네이버 스마트스토어 방문자 수와 판매 금액, 결제 및 콘텐츠 생성 실적 등 비금융 데이터와 신용정보를 결합해 대안신용평가를 실시한다. 협업 금융회사인 케이뱅크와 웰컴저축은행은 이를 바탕으로 대출 승인 여부와 한도 등을 최종 심사하고 대출을 실행하게 된다.
이번 서비스 시행으로 기존 금융정보 중심 평가로는 자금 조달에 한계가 있었던 소상공인과 신용점수 상위 50% 이하 중·저신용자의 대출 기회가 한층 확대될 전망이다. 온라인과 모바일 앱을 통한 간편한 신청 절차로 금융 접근성이 높아지고, 자금 조달에 따른 금융비용 부담도 완화될 것으로 기대된다.
금융위는 "이 서비스 시행을 통해 기존 금융정보 중심의 신용평가만으로는 충분한 평가를 받기 어려웠던 소상공인 및 중·저신용자(신용점수 상위 50% 이하) 등의 자금조달 기회가 확대돼 금융 접근성이 제고되고, 금융비용 부담이 완화되는 등 금융소비자 편익이 높아지고 포용금융서비스도 확산 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.
ssup825@newspim.com