미래에셋, 디지털자산 150조원 목표…디지털엑스 중심 '미래에셋 3.0' 추진

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋그룹이 26일 디지털엑스를 미래에셋 3.0 핵심으로 삼았다
- 디지털자산 부문을 150조원 규모로 키우고 2027년 흑자를 목표로 했다
- 크립토·스테이블코인·RWA·STO 확대와 실물자산 디지털화를 추진했다
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박현주 GSO "2027년 흑자 달성"…온체인 파이낸스 생태계 구축
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋그룹이 디지털엑스를 그룹 중장기 비전인 '미래에셋 3.0'의 핵심 축으로 삼고 디지털자산 부문을 150조원 규모로 확대하는 목표를 제시했다. 크립토와 스테이블코인, 실물연계자산(RWA), 토큰증권(STO)을 중심으로 상품군을 확대하고 다양한 실물자산의 디지털화를 추진할 계획이다.
미래에셋그룹은 26일 서울 포시즌스호텔에서 디지털엑스 임직원 초청 행사 'A New Voyage Begins, Together'를 개최했다. 행사에는 박현주 미래에셋그룹 글로벌전략가(GSO)와 오세진 디지털엑스 대표를 비롯해 디지털엑스 전 임직원이 참석했다.
박 GSO는 행사에서 그룹 중장기 비전인 '미래에셋 3.0'의 구상을 공유했다. 미래에셋은 크립토와 스테이블코인, RWA, STO 등 4개 축을 중심으로 디지털자산 상품군을 확대하고 금·은·전기 등 실물자산의 디지털화를 추진한다.
박 GSO는 "디지털엑스를 '미래에셋 3.0'의 핵심 축으로 삼고 그룹 고객자산 1500조원을 기반으로 디지털자산 부문을 150조원 규모로 키우는 것을 1차 목표로, 2027년 흑자를 달성할 것"이라고 말했다.
미래에셋은 블록체인 기반의 온체인 파이낸스(On-chain Finance) 생태계 확대도 추진한다. 디지털자산을 활용한 금융상품과 서비스를 발굴하고 자기자본투자(PI)를 병행한다는 구상이다.
박 GSO는 "미래를 내다보는 안목을 갖고 새로운 변화를 앞서 준비해야 한다"며 "정해진 틀에 머무르지 않고 끊임없이 새로운 가능성을 찾아내는 창의적인 인재가 돼달라"고 말했다.
행사에서는 디지털엑스 임직원을 대상으로 미래에셋그룹 배지 수여식도 진행됐다. 미래에셋그룹의 조직 문화와 'Client First' 철학을 공유한다는 취지다.
미래에셋그룹은 앞으로 디지털엑스를 중심으로 전통자산과 디지털자산을 결합한 글로벌 통합 플랫폼 구축을 추진할 예정이다. 자금세탁방지(AML), 고객확인제도(KYC), 정보보호, 이상거래탐지시스템(FDS) 등 관련 법규와 글로벌 기준에 맞춘 관리 체계도 적용한다.
dconnect@newspim.com