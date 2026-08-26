[종합] 네팔 대홍수로 한국인 8명 연락두절·10명 고립…정부·기업 비상대응

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부합동 신속대응팀 현지 급파…대통령 "수색·구조에 총력"

두산에너빌리티·남동발전 비상대응…현지 구조작업 진행

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 네팔 라수와 지역에서 발생한 대규모 홍수로 현지 수력발전소 건설 현장에서 근무하던 한국인 8명이 연락 두절되고 10명이 고립됐다. 정부는 재외국민보호대책본부를 가동하고 외교부·소방청·경찰청으로 구성된 정부합동 신속대응팀을 현지에 급파하기로 했다. 이재명 대통령도 가용한 모든 수단을 동원한 수색·구조를 지시했다.

외교부는 26일(현지시간) "네팔 라수와 지역에서 갑작스럽게 발생한 홍수로 해당 지역에서 수력발전소를 건설 중이던 한국남동발전과 두산에너빌리티 소속 우리 국민 직원 8명이 연락 두절된 상황"이라고 밝혔다.

네팔 라수와 지역에서 26일(현지시각) 발생한 홍수로 우리 국민 8명이 연락 두절됐다. 네팔 정부에서 수색·구조 활동을 진행 중으로, 정부는 정부합동 신속대응팀을 현지에 파견할 예정이다. 사진은 네팔 중세도시 박타푸르가 폭우에 강물이 넘쳐 흘러 물에 잠긴 모습. [뉴스핌DB]

또 다른 두산에너빌리티 소속 한국인 직원 10명은 현지에 고립돼 구조를 기다리고 있다. 네팔 정부는 이들을 구조하기 위해 헬기를 투입했다.

현재 네팔 정부는 육군과 경찰 등으로 구성된 구조팀을 피해 지역에 보내 실종자 수색과 고립 인원 구조 작업을 벌이고 있다.

주네팔한국대사관도 사고를 인지한 직후 네팔 정부에 한국인 8명의 연락 두절 사실을 통보하고 신속하고 적극적인 수색·구조를 요청했다. 현장 상황 파악과 우리 국민 지원을 위해 영사도 사고 지역으로 급파했다.

정부는 외교부 장관을 본부장으로 하는 재외국민보호대책본부를 설치하고 대응 수위를 높였다. 이날 밤 10시30분 조현 외교부 장관 주재로 재외국민보호대책본부 회의를 열어 구조 상황과 향후 대응 방안을 점검할 예정이다.

외교부와 소방청, 경찰청으로 구성된 정부합동 신속대응팀도 최단 시간 내 현지로 파견할 방침이다.

이재명 대통령은 "가용한 모든 수단을 동원해 실종자 수색·구조에 총력을 다하라"고 지시했다.

이어 "네팔 정부 및 현지 당국과 긴밀히 협력하고 실종자 가족 지원과 현장 체류 중인 우리 국민의 안전 확보에도 만전을 기하라"며 "추가 피해 방지에도 최선을 다하라"고 당부했다.

◆ 두산에너빌리티·남동발전 비상 대응

현지 수력발전소 건설에 참여한 두산에너빌리티와 한국남동발전도 비상 대응에 들어갔다.

두산에너빌리티는 신속한 상황 파악과 사고 수습을 위해 비상대책본부를 구성했다. 정연인 대표이사를 포함한 현장대응팀도 27일 네팔로 급파할 예정이다.

두산에너빌리티는 입장문을 통해 "26일 오전 9시30분께(현지시간) 네팔 라수와 지역에서 발생한 대규모 홍수로 당사의 수력발전소 건설 현장에서 일부 직원들과 현재 연락이 닿지 않고 있다"고 밝혔다.

해당 현장에 파견된 두산에너빌리티 한국인 직원은 모두 20명이며 사고 당시 15명이 현장에서 근무 중이었던 것으로 파악됐다.

남동발전 역시 현지 파견 직원들과 연락을 시도하며 긴급 대응에 나섰다. 남동발전에 따르면 네팔 파견 직원은 모두 7명으로, 수도 카트만두 현지 법인 근무자를 제외한 현장 건설관리 인력 3명과 연락이 닿지 않고 있다.

남동발전 관계자는 "해외사업 담당 부서를 중심으로 지속적으로 연락을 시도하고 있으며 매뉴얼에 따라 필요한 조치를 취하고 있다"고 말했다.

yuniya@newspim.com