선관위 특검, 내일부터 검경 인력 합류…내달 7일 정식 출범

AI 핵심 요약beta
- 이태한 선관위 특검팀이 27일부터 검사·경찰 파견을 받는다
- 특검팀은 28일 합수본 수사기록 이첩을 요청했다
- 특검팀은 내달 7일 정식 출범해 수사에 착수한다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등을 수사하는 이태한 선거관리위원회 특별검사팀에 오는 27일부터 일부 검사와 경찰이 파견돼 본격적인 출범 준비에 들어간다.
이 특검은 26일 언론 공지를 통해 "특검팀의 외관이 점점 갖춰지고 있다"며 이같이 밝혔다.
우선 '국민참정권 침해 진상규명을 위한 검경 합동수사본부'에 파견돼 있던 검사 2명과 일부 경찰이 27일 선발대로 특검팀에 합류한다.
특검팀은 조만간 열릴 국회 행정안전위원회의 올림픽공원 개표소 현장검증에도 파견검사와 특별수사관, 경찰 감식반과 함께 참관할 예정이다. 증거 보전을 위한 협조 요청도 국회 측에 전달했다.
기존 합수본 수사 기록도 넘겨받는다. 이 특검은 오는 28일 합수본에 수사기록 일체를 이첩해달라고 요청했다. 내주 초 특별검사보가 임명될 즈음에는 관련 기록을 모두 확보할 것으로 보고 있다.
검사와 경찰, 관련 공무원 파견은 다음 달 4일까지 마무리할 계획이다. 이후 다음 달 7일 정식 출범과 동시에 본격적인 수사에 착수한다는 방침이다.
특검보 인선 작업도 진행 중이다. 이 특검은 자체 후보군과 대한변호사협회 추천 명단을 종합해 후보자 10명을 선정했다. 결격사유 확인을 거쳐 늦어도 이번 주 안에 대통령실에 추천 명단을 보낼 예정이다.
yuniya@newspim.com