이철우 경북지사 " 'K-푸드 국가 테스트베드' 제안"

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중앙지방협력회의서 경북 지방주도 성장 전략 발표..."식품산업은 반도체에 버금가는 국가전략산업"

이 지사, 식품산업 메가특구·공공기관 이전 건의…"경북에서 성공모델 만들겠다"

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 이철우 경북도지사가 '식품산업의 국가 미래 전략산업화'를 경북의 지방 주도 성장 전략으로 발표하고 'K-푸드 국가 테스트베드'를 제안했다.

청와대에서 열린 '제10회 중앙지방협력회의'에 참석해서다.

26일 청와대에서 열린 '제10회 중앙지방협력회의'.[사진=경북도] 2026.08.26 nulcheon@newspim.com

26일 경북도에 따르면 이날 청와대에서 열린 중앙지방협력회의는 대통령이 의장을, 시·도지사협의회장이 공동 부의장을 맡아 국가와 지방의 주요 정책을 함께 심의하는 회의체로 '제2의 국무회의'로 불린다.

이 지사는 국회의원 시절인 지난 2012년 이 회의의 설치 법안을 처음 발의했으며 제16대 시·도지사협의회장을 맡아 회의의 위상을 높이는 등 중앙지방협력회의와 각별한 인연을 갖고 있다.

이 지사는 "식품산업은 단순 가공산업을 넘어 AI·로봇·바이오가 결합되고 유통과 수출에서 관광·문화 콘텐츠까지 파급 효과가 큰 반도체에 버금가는 국가 전략산업"이라며 "K-팝과 K-드라마로 확산된 한류가 K-푸드로 이어지는 지금이 식품산업을 키울 골든타임"이라고 강조했다.

그러면서 이 지사는 "지방은 스스로 가장 잘할 수 있는 분야를 찾고, 중앙은 준비된 지방에 과감하게 지원하는 것이 지방 주도 성장의 핵심"이라며 "경북은 전국 최고 수준의 농·임·축·수산물과 전통 식문화 자산, 첨단 산업 기반까지 식품산업을 위한 모든 것을 갖춘 준비된 지방"이라고 밝혔다.

경북도는 지난 8월 10일 전국 최초로 식품산업 전담 조직인 '식품한류산업국'을 신설했다. 또 포항의 식품 로봇, 구미의 스마트 제조, 의성의 세포 배양 식품 등 푸드테크 3대 거점을 모두 확보한 전국 최초의 광역 자치 단체이기도 하다.

이날 이 지사가 제안한 '국가 테스트베드'는 이 같은 경북도의 탄탄한 식품산업의 기반에 기초하고 있다.

이 지사는 또 ▲식품산업의 5극 3특 성장 엔진급 전략산업 지정과 메가특구 지정 ▲규제 특례 및 7대 통합 지원 패키지(재정·세제·금융·인재·기술·제도·인프라) 적용 등 범정부 차원의 과감한 지원을 요청했다.

이철우 지사는 "경북에 대한 투자는 세계 푸드 시장 선점을 위한 국가적 투자"라며 "경북이 K-푸드 최전선에서 대한민국 식품 한류산업의 새로운 성장축을 만들겠다"고 밝혔다.

또 미래대응기금 신설과 관련해 "미래에 투자하자는 취지에는 공감하지만 기금은 지방 재정의 규모를 늘리고 자율성을 높이는 방향으로 설계되어야 한다"고 말했다.

이 지사는 "경북도는 지방 스스로 미래를 설계하고 책임지는 국가 균형발전 과제라는 측면에서 ▲2028년 대구경북 통합특별시 출범을 위한 특별법의 조속한 제정 지원 ▲식품안전정보원, 한식진흥원 등 식품 관련 기관을 비롯 지역 산업 기반과 국가 정책 파급 효과를 고려한 2차 공공기관 이전을 함께 건의했다.

nulcheon@newspim.com