조현 "네팔 홍수 고립된 국민 10명 안전대피 확인...9명은 여전히 연락 두절"

AI 핵심 요약beta
- 조현 외교장관이 26일 네팔 홍수 고립 한국인 10명의 안전을 확인했다.
- 두산에너빌리티 소속 10명도 현지 대피 중이며 안전한 상황으로 파악했다.
- 연락 두절 한국인은 9명으로, 정부는 27일 신속대응팀을 파견한다.
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외교부·소방청·결창청 정부합동 신속대응팀 27일 현지 파견
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관은 네팔 홍수로 고립됐던 한국인 10명의 안전이 확인됐다고 26일 밝혔다.
조 장관은 이날 밤 10시 30분 서울 세종로 외교부 청사에서 재외국민보호대책본부 회의를 주재하면서 "두산에너빌리티 소속 다른 우리 국민 10명은 네팔인 등 외국인 직원들 200여 명과 함께 현지에서 대피해 구조를 기다리고 있으나 급파된 우리 영사와 함께 안전한 상황인 것으로 확인했다"고 말했다.
조 장관은 그러나 "한국남동발전과 두산에너빌리티 소속 우리 국민 8명이 연락이 두절된 상황"이라며 "대통령님께서는 이번 상황과 관련해 우리 국민의 생명과 안전을 최우선으로 가용한 모든 수단을 동원해 수색과 구조에 총력을 다하라고 지시했다"고 말했다.
외교부는 회의 개최 직후 추가 언론공지를 통해 "주네팔 대사관은 두산에너빌리티에서 현지 채용된 우리 국민 1명이 추가로 연락두절 상태인 것을 확인했다"고 밝혔다. 이에 따라 현재까지 연락이 끊긴 국민은 총 9명이다.
조 장관은 "이번 사고로 수백 명이 실종되었다는 외신 보도도 있어서 구조 작업에 어려움이 있을 것으로 예상되지만 외교부 본부와 현지 대사관은 관계 부처와도 긴밀히 협력하면서 우리 국민의 신속하고 안전한 수색과 구조를 위해 모든 노력을 기울여 주시기 바란다"고 당부했다.
정부는 외교부·소방청·경찰청으로 구성되는 정부합동 신속대응팀을 27일 현지에 파견해 한국인 수색·구조를 지원할 예정이다. 신속대응팀장은 임상우 외교부 재외국민보호·영사 대표가 맡는다.
조 장관은 "내일 네팔 외교장관과 통화로 협조를 요청할 것" 이라며 신속대응팀이 현장에 도착할 때까지 네팔 주재 한국대사관이 고립된 한국인들의 안전을 잘 챙겨달라고 당부했다.
opento@newspim.com