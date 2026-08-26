하나은행, 24억 규모 금융사고 발생…'외부인 사기'

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 하나은행에서 24억원 규모의 금융사고가 발생했다.
하나은행은 외부인에 의한 사기 혐의로 24억1738만원 규모의 금융사고가 발생했다고 26일 공시했다.
사고 발생일은 2023년 9월 18일부터 올해 3월 20일까지다. 손실 예상 금액은 최대 14억1738만원이다.
하나은행은 타 금융기관의 금융사고 공시 및 관련 언론보도를 통해 사고 사실을 인지했다고 밝혔다.
yuniya@newspim.com
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 하나은행에서 24억원 규모의 금융사고가 발생했다.
하나은행은 외부인에 의한 사기 혐의로 24억1738만원 규모의 금융사고가 발생했다고 26일 공시했다.
사고 발생일은 2023년 9월 18일부터 올해 3월 20일까지다. 손실 예상 금액은 최대 14억1738만원이다.
하나은행은 타 금융기관의 금융사고 공시 및 관련 언론보도를 통해 사고 사실을 인지했다고 밝혔다.
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