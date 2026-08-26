박근혜, 27일 국민의힘 연찬회 참석키로...정점식 초청에 응해

AI 핵심 요약beta
- 박근혜 전 대통령이 27일 국민의힘 연찬회에 참석한다.
- 국민의힘은 26일 소노캄 고양 행사에 박 전 대통령을 초청했다고 밝혔다.
- 연찬회는 정책 토론과 청년 토크 등으로 진행된다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 박근혜 전 대통령이 오는 27일 국민의힘 국회의원 연찬회에 참석한다.
국민의힘은 26일 언론 공지를 통해 "박 전 대통령은 내일 소노캄 고양에서 개최되는 '2026 국민의힘 국회의원 연찬회'에 참석할 예정"이라고 밝혔다.
박 전 대통령은 이날 오후 4시 30분께 연찬회 장소에 도착할 예정이다.
이는 최근 정점식 국민의힘 원내대표가 대구 달성군 사저를 찾은 자리에서 초청 의사를 전한 데 따른 것이다.
국민의힘 연찬회 첫날에는 정기국회에서 추진할 주요 정책, 현안 관련 대응 전략 등을 논의하는 종합 토론과 상임위원회별 분임 토의가 이어질 예정이다. 인공지능(AI), 외교안보, 갈등 해결 등 분야 외부 전문가 특강도 진행된다.
둘째 날에는 부동산·주식·취업 등 청년층의 주요 관심사를 다루는 '2030 청년 토크'가 열린다. 이후 자유토론을 거쳐 결의문을 채택하고 발표에 나선다.
jeongwon1026@newspim.com