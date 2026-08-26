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젠큐릭스, 유로스타3 주관기관 선정

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AI 핵심 요약

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  • 젠큐릭스가 26일 유로스타3 과제 주관기관에 선정됐다.
  • 공기 중 가축 바이러스 자동진단 플랫폼 개발에 나선다.
  • 양돈 3종 바이러스 현장 감시용 키트도 개발한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공기 중 가축 바이러스 자동진단 플랫폼 개발

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 분자진단 전문기업 젠큐릭스가 한국산업기술진흥원(KIAT)이 지원하는 2026년 산업기술국제협력사업 다자-유로스타3(Eurostars3) 과제의 주관기관으로 선정돼 공기 중 가축 바이러스를 현장에서 분석하는 자동화 분자진단 플랫폼 개발에 나선다고 26일 밝혔다.

젠큐릭스는 이번 과제에서 공기 중 바이러스 포집부터 검체 처리, 핵산 추출, 유전자 증폭과 결과 분석까지 전 과정을 자동화한 분자진단 플랫폼 'AIDMAN(All in One Device for Monitoring of Airborne Viruses by Non-experts)' 개발을 주도한다.

연구는 2026년 7월부터 2029년 6월까지 3년간 진행된다. 국내외 컨소시엄의 총 연구개발비는 39억3000만원 규모다. 젠큐릭스는 정부지원연구개발비 8억1000만원을 포함해 약 12억원 규모의 연구개발을 수행하며 AIDMAN 자동분석기와 다중진단 키트 개발을 맡는다.

젠큐릭스 로고. [사진=젠큐릭스]

AIDMAN은 농장 내 공기 중 바이러스 입자를 포집한 뒤 검체 처리, 핵산 추출, 실시간 유전자증폭(qPCR), 결과 분석까지 하나의 장비에서 자동으로 수행하는 방식으로 개발된다. 젠큐릭스는 전문 검사인력이 부족한 농장에서도 반복적으로 공기를 모니터링할 수 있도록 해 개체별 검사 부담을 줄이고 감염 확산 징후를 조기에 확인하는 것을 목표로 하고 있다.

이번 과제를 통해 개발하는 동결건조 다중진단 중합효소연쇄반응(PCR) 키트는 ▲돼지생식기호흡기증후군 바이러스(PRRSV) ▲돼지유행성설사바이러스(PEDV) ▲돼지인플루엔자바이러스(SIV) 등 양돈농장의 주요 관리 대상 바이러스 3종을 동시에 검출·구분하도록 설계된다.

국제공동연구에는 한국·스위스·스페인 3개국 6개 기관이 참여한다. 국내에서는 젠큐릭스와 나노종합기술원, 컬프가 참여하고 해외에서는 스위스 바이러스학·면역학연구소(IVI)와 CSEM, 스페인 IBATECH이 공동 연구기관으로 참여한다.

젠큐릭스는 앞서 산업통상자원부 범부처전주기의료기기연구개발사업을 통해 코로나19와 인플루엔자 등 호흡기 바이러스를 현장에서 검출하는 일체형 분자진단 플랫폼을 개발했다. 시약과 카트리지, 분석기를 통합하는 현장형 분자진단 기술을 이번 과제에서는 공기 시료와 동물 바이러스 분석에 적용할 예정이다.

기존 가축 감염병 검사는 혈액이나 구강 스왑 등 개체별 검체를 채취해 전문 검사기관에서 분석하는 방식이 일반적이다. 젠큐릭스는 AIDMAN을 통해 농장 공기를 활용한 현장 모니터링이 가능하도록 하는 것을 목표로 하고 있다.

회사는 AIDMAN을 향후 검출 대상과 분석 조건을 변경할 수 있는 모듈형 플랫폼으로 발전시킬 계획이다. 초기 양돈 바이러스 3종을 시작으로 다른 동물 감염병과 신종·재출현 바이러스의 현장 모니터링 분야까지 적용 범위를 확대한다는 구상이다.

회사 측은 이번 기술 개발이 사람과 동물, 환경의 건강을 통합적으로 관리하는 원헬스(One Health) 분야로 기존 분자진단 사업의 적용 범위를 넓히는 기반이 될 것으로 기대하고 있다.

젠큐릭스 관계자는 "코로나19 범부처 과제를 통해 현장형 신속분자진단의 시약, 카트리지, 분석기를 통합하는 기술과 제품화 경험을 확보했다"며 "이번 유로스타3 과제는 이러한 역량을 공기 기반 바이러스 감시와 동물방역 분야로 확장하는 계기"라고 말했다.

이어 "국제 공동연구를 통해 현장에서 활용 가능한 AIDMAN 플랫폼을 개발하고 사람·동물·환경을 아우르는 감염병 대응 사업의 성장 기반을 마련하겠다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com

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