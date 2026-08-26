SK인텔릭스 '나무엑스', 장영실상 수상…웰니스 로봇 기술력 입증

AI 핵심 요약beta
- SK인텔릭스가 26일 나무엑스로 IR52 장영실상을 받았다.
- 나무엑스는 AI·로보틱스 결합한 웰니스 로봇이다.
- 공기정화·음성제어·건강측정을 통합해 혁신성을 인정받았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
세이프케어·마이 헬스케어까지 통합
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = SK인텔릭스는 세계 최초 웰니스 로봇 나무엑스가 'IR52 장영실상'을 수상했다고 26일 밝혔다.
과학기술정보통신부가 주최하고 한국산업기술진흥협회가 주관하는 IR52 장영실상은 1991년부터 신기술 제품과 기술혁신 성과가 우수한 연구조직을 발굴해 시상하는 산업기술상이다.
지난 25일 서울 용산구 피스앤파크 컨벤션에서 열린 시상식에는 나무엑스 개발을 주도한 임태빈 생산품질본부장, 류기철 AX Tech실장, 고기영 생산실장이 참석해 수상했다.
나무엑스는 AI와 로보틱스 기술을 결합해 일상 속 건강과 생활을 관리하는 웰니스 로봇이다.
주요 기능으로는 공간별 공기 오염원을 스스로 감지해 이동하며 정화하는 자율주행 '에어 솔루션', 인터넷 연결 없이 온디바이스 LLM을 활용해 음성으로 기능을 제어하는 인터랙션 기능, 비접촉 방식으로 5가지 건강지표를 측정하는 기능 등이 있다.
여기에 사용자의 안전을 실시간으로 확인하는 '세이프케어'와 맞춤형 건강관리를 지원하는 '마이 헬스케어'를 하나의 기기에 통합했다. 개인정보 보호를 위해 ISO/IEC 27001 인증도 취득했다.
SK인텔릭스 관계자는 "이번 장영실상 수상을 통해 나무엑스의 혁신적인 기술력과 경쟁력을 다시 한번 확인했다"며 "앞으로도 차별화된 웰니스 로보틱스 기술을 통해 글로벌 AI 웰니스 플랫폼 기업으로 도약할 것"이라고 포부를 밝혔다.
stpoemseok@newspim.com