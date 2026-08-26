다가오는 쯔쯔가무시증 유행시기…질병청, 전국 털진드기 감시 시작

AI 핵심 요약beta
- 질병관리청이 26일 쯔쯔가무시증 대비 털진드기 감시를 시작했다.
- 오는 12월 16일까지 전국 18개 지점에서 매주 감시정보를 제공한다.
- 가을철엔 야외활동 뒤 예방수칙을 지키고 증상 시 즉시 진료해야 한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
논·밭·수로 위주 가을철 유행
"긴팔·긴바지·장갑 착용 당부"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 쯔쯔가무시증이 가을철에 유행함에 따라 매개체인 털진드기 감시가 전국에서 시작된다.
질병관리청은 오는 12월 16일까지 전국 18개 지점에서 쯔쯔가무시증(Scrub Typhus) 가을철 유행에 대비해 매개체인 털진드기 감시를 실시한다고 26일 밝혔다.
쯔쯔가무시증은 쯔쯔가무시균을 보유한 털진드기의 유충에 물려 감염되는 질환으로 10일 내 발열, 두통, 오한, 발진 등의 증상이 나타난다. 물린 자리에 검은 딱지가 형성되는 것이 주요 특징이다. 국내에서는 연간 약 3000~6000명의 환자가 발생하고 털진드기 유충의 활동이 증가하는 10월과 11월에 환자 발생이 집중된다.
현재 국내에는 쯔쯔가무시균을 매개하는 털진드기 총 8종이 보고된다. 2025년도 감시 결과, 주로 경남·전남 등 남부 지역과 경기 일부 지역에서는 주로 활순털진드기가 발생된다. 강원 북부와 충남 지역에서는 대잎털진드기가 발생하는 것으로 확인됐다.
질병청은 호남권질병대응센터, 3개 시·도 보건환경연구원, 7개 기후변화 매개체 감시 거점센터와 협력해 털진드기 발생 현황을 감시하고 매주 감시정보를 제공할 계획이다. 감시는 논, 밭, 초지, 수로 등 사람의 야외활동으로 털진드기와의 접촉 가능성이 높은 환경을 중심으로 시행된다.
질병청은 채집된 털진드기를 통해 발생 밀도와 종별 분포 등을 분석할 예정이다. 매주 확인된 털진드기 감시 결과는 질병청 감염병포털의 '감염병 매개체 감시 주간 소식지'를 통해 국민에게 제공될 예정이다.
임승관 질병청장은 "가을철 농작업과 야외활동 시 긴팔·긴바지와 장갑 등 피부 노출을 줄이는 옷을 착용해야 한다"며 "귀가 후에는 즉시 샤워하고 착용한 옷을 세탁하는 등 예방수칙을 철저히 준수해 주시길 당부드린다"고 했다.
이어 임 청장은 "쯔쯔가무시증은 조기에 발견해 적절한 치료를 받는 것이 중요하다"며 "야외활동 후 털진드기에 물린 것으로 의심되는 가피가 확인되거나 발열·발진 등의 증상이 10일 이내 나타나는 경우에는 쯔쯔가무시증을 의심하고 신속하게 의료기관을 방문해 진료를 받아야 한다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com