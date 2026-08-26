주담대 고정금리 비중 12년 만에 최저…변동형 선택 늘어

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고정형 금리 4.76%로 10개월 연속 상승

변동형보다 0.41%p 높아…가계대출 금리도 0.14%p↑

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 은행권 주택담보대출에서 고정금리 비중이 30% 초반까지 떨어지며 12년여 만에 최저치를 기록했다. 고정형과 변동형 간 금리 격차가 벌어지면서 상대적으로 금리가 낮은 변동형을 선택하는 차주가 늘어난 영향이다.

은행권의 주택담보대출 변동금리가 인상되는 16일 오후 서울 여의도 63컨벤션센터 전망대에서 시민들이 바깥 풍경을 보고 있다. 15일 전국은행연합회에 따르면 주택담보대출 금리에 기준이 되는 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 1.16%로 전월 대비 0.14%포인트(p) 급등했다. [사진 = 뉴스핌DB]

26일 한국은행이 발표한 '2026년 7월 금융기관 가중평균금리'에 따르면 지난달 예금은행의 신규취급액 기준 주담대 중 고정금리 비중은 전월보다 5.8%포인트(p) 하락한 31.9%로 집계됐다. 지난해 11월 90.2% 이후 9개월 연속 하락했으며 2014년 2월(31.8%) 이후 가장 낮은 수준이다.

전체 가계대출 중 고정금리 비중도 21.0%로 전월보다 1.7%p 떨어졌다.

지난달 고정형 주담대 금리는 연 4.76%로 전월(4.53%)보다 0.23%p 올라 지난해 10월 이후 10개월 연속 상승했다. 변동형은 연 4.35%(+0.08%p)로 고정형보다 0.41%p 낮았고, 전체 주담대 금리는 연 4.48%(+0.12%p)를 기록했다.

김성준 한국은행 경제통계1국 금융통계팀장은 "고정형과 변동형 간 금리 차이가 벌어지면서 소비자들이 상대적으로 금리가 낮은 상품을 선택하려는 요인이 크게 작용한 것으로 보인다"고 설명했다.

전체 가계대출 금리는 연 4.64%로 전월(4.50%)보다 0.14%p 올랐다. 전세자금대출 금리는 연 4.19%(+0.12%p), 일반신용대출 금리는 연 5.97%(+0.25%p), 보증대출 금리는 연 4.26%(+0.15%p)로 모두 상승했다. 주담대와 일반신용대출 금리 상승이 전체 가계대출 금리를 끌어올렸다.

일반신용대출은 은행채 단기물 금리 상승과 일부 은행의 중·저신용자 대출 비중 확대 등의 영향을 받았다. 주담대는 은행채 5년물 등 지표금리와 보금자리론 금리가 오르면서 금리가 상승했다.

주요 지표금리도 올랐다. 코픽스 신규취급액 기준 대상월 금리는 6월 3.05%에서 7월 3.18%로 0.13%p 상승했다. 은행채 AAA 6개월물은 3.16%에서 3.28%로 0.12%p, 5년물은 4.32%에서 4.39%로 0.07%p 각각 올랐다.

반면 기업대출 금리는 연 4.20%로 전월보다 0.07%p 내렸다. 대기업 대출금리는 연 4.18%(+0.01%p)로 소폭 올랐지만 중소기업 대출금리는 연 4.22%(-0.16%p)로 하락했다.

김 팀장은 "저금리 거액대출 취급이 늘어난 영향이 있었고, 생산적 금융 등과 관련해 은행들이 기업대출을 확대하려는 유인과 영업 전략도 작용한 것으로 파악하고 있다"고 말했다.

기업대출 금리가 내리면서 예금은행의 전체 대출금리는 연 4.27%로 전월보다 0.04%p 하락했다. 반면 저축성수신금리는 시장금리 오름세를 반영해 연 3.21%로 전월(3.08%)보다 0.13%p 상승했다.

순수저축성예금 금리는 정기예금 등을 중심으로 연 3.16%(+0.14%p), 시장형금융상품 금리는 금융채 등을 중심으로 연 3.48%(+0.12%p)를 기록했다.

수신금리는 오른 반면 대출금리가 내리면서 신규취급액 기준 예대금리차는 1.06%p로 전월보다 0.17%p 축소됐다. 잔액 기준 예대금리차도 2.22%p로 전월보다 0.05%p 줄었다.

비은행금융기관의 1년 만기 정기예·탁금 금리는 새마을금고를 제외하고 상승했다. 상호저축은행은 연 4.21%, 신용협동조합은 3.56%, 상호금융은 3.25%로 오른 반면 새마을금고는 3.48%로 하락했다. 일반대출 금리는 상호금융이 연 4.61%로 내린 반면 상호저축은행은 10.51%, 신용협동조합은 5.16%, 새마을금고는 5.15%로 상승했다.

다만 신규취급액에서 나타난 변동금리 비중 확대가 기존 대출 전체에 같은 수준으로 나타난 것은 아니다. 7월 말 잔액 기준 주담대 고정금리 비중은 62.4%로 신규취급액 기준(31.9%)을 크게 웃돌았다.

김 팀장은 "8월 들어 시장금리는 초반 하락한 뒤 다시 상승하는 흐름을 보이고 있다"며 "장기금리는 소폭 하락하고 단기금리는 상승한 만큼 월말까지의 흐름을 지켜봐야 할 것"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com