빚 안고 폐업한 소상공인 68.5%…전국 14곳서 채무·재기 상담

AI 핵심 요약beta
- 중기부가 26일 소상공인 종합상담회를 연다고 밝혔다
- 지난해 폐업 소상공인 68.5%는 평균 8531만원 빚을 안았다
- 28일 대전 시작으로 14개 지역서 정책·재기 상담을 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
28일 대전·세종 시작...경영진단도 무료 제공
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 지난해 폐업한 소상공인 가운데 68.5%는 평균 8531만원의 빚을 안은 채 가게 문을 닫은 것으로 나타났다. 이에 정부는 경영난을 겪는 소상공인이 정책자금부터 채무조정과 재기 지원까지 한자리에서 상담받을 수 있도록 전국 순회 상담회를 연다.
중소벤처기업부는 오는 28일 대전·세종을 시작으로 10월 말까지 전국 14개 지역에서 '소상공인 경영위기 극복 종합상담회'를 개최한다고 26일 밝혔다.
중기부가 지난 6월 발표한 통계에 따르면 지난해 폐업한 사업자는 97만6000개로 전년보다 3만2000개 감소했다. 다만 소상공인이 주로 종사하는 6대 업종의 폐업률은 11.08%로 전체 평균인 8.64%를 웃돌았다.
상담회에서는 분야별 전문가가 ▲정책자금 융자 ▲신용보증 ▲채무조정 ▲사업 정리 ▲취업·재창업 지원 ▲노무·마케팅 컨설팅 등을 일대일로 상담한다.
참여자에게는 상권 현황과 매출 흐름 등을 분석한 '경영진단 리포트'도 무료로 제공한다. 소상공인이 사업장의 현재 상황을 객관적으로 확인하고 향후 경영 방향을 설정할 수 있도록 지원한다는 취지다.
첫 상담회는 28일 오후 1시30분부터 4시30분까지 대전 중구 라이콘타운에서 열린다. 대전·세종에 소재한 소상공인은 사전 신청 없이 현장에서 무료로 참여할 수 있다.
중기부는 이후 서울·경기와 인천, 강원, 충남, 충북, 전북, 광주·전남, 부산, 울산, 경남, 대구, 경북, 제주 등에서 상담회를 이어갈 예정이다. 지역별 일정과 장소는 확정되는 대로 소상공인시장진흥공단 누리집에 공개한다.
박상용 중기부 소상공인경영안정지원관은 "정부 지원제도를 몰라 혜택을 받지 못하거나 혼자 고민하다 골든타임을 놓치는 소상공인이 없도록 현장 접점을 대폭 강화했다"며 "상담회가 경영 위기를 넘어 다시 일어서는 데 실질적인 버팀목이 되기를 바란다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com