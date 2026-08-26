"美 CIA국장, 러시아 비밀 방문"...우크라·이란 전쟁 해법 모색

AI 핵심 요약beta
- 존 랫클리프 CIA 국장이 25일 러시아 모스크바를 방문했다.
- 이번 방러는 CIA 국장 취임 후 첫 러시아 방문으로 알려졌다.
- 미국은 우크라이나에 방러 사실을 알리고 공습 중단을 요청했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 존 랫클리프 미 중앙정보국(CIA) 국장이 회담을 위해 러시아 모스크바를 방문했다고 CBS 뉴스가 복수의 소식통을 인용해 25일(현지시간) 보도했다.
랫클리프 국장의 방러 소식은 미 공군 보잉 C-17A 글러브마스터 III 수송기와 미국 외교 관용차 대열이 모스크바 공항에서 언론에 포착되면서 알려졌다. CBS 뉴스의 첫 보도 이후 월스트리트저널(WSJ), 워싱턴포스트(WP) 등 주요 매체들도 이를 확인 보도했다.
WP에 따르면 랫클리프 국장이 탄 것으로 추정되는 미 공군 수송기는 지난 23일 미 워싱턴 DC 인근 앤드루스 공군기지를 출발해 라트비아 수도 리가를 거쳐 모스크바로 향했다. 해당 기체는 러시아 현지 시간으로 25일 오전 10시께 모스크바에 착륙한 뒤 오후 5시께 이륙했다.
이번 방문은 랫클리프가 CIA 국장 취임 후 알려진 첫 러시아 방문이다. 다만 그는 취임 이후에도 러시아 정보 당국 수장들과 수시로 접촉을 유지해 왔다.
우크라이나 고위 당국자에 따르면, 미 정부는 랫클리프 국장의 방러에 앞서 우크라이나 측에 고위급 대표단이 모스크바를 방문할 예정이라는 사실을 알리고 대표단이 떠날 때까지 대러 공격을 일시 중단해 줄 것을 요청했다.
랫클리프 국장이 모스크바에서 누구를 만나 어떤 대화를 나눴는지는 공식적으로 확인되지 않고 있다. 다만 핵심 이슈에서 양측 이견을 좁히지 못해 정체된 우크라이나 평화 협상 방안과 함께, 이란 사태 등 중동 정세를 포함한 주요 현안이 폭넓게 논의됐을 것이라는 관측이 나온다.
WSJ은 랫클리프 국장의 이번 기습 방문이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 리스크 계산법이 변화하고 있다는 미 정보당국의 최근 평가 속에서 이뤄진 점에 주목했다. 정보당국은 푸틴 대통령이 북대서양조약기구(NATO·나토) 및 트럼프 행정부의 대응 의지를 시험하기 위해, 재래식 군사 행동 미만의 하이브리드 작전이나 부인 가능한 수준의 도발을 감행할 가능성이 점차 높아진 것으로 보고 있다.
wonjc6@newspim.com