KB국민카드, 청소년 3000명 대상 금융교육…농산어촌 디지털교실도 운영

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드는 26일 청소년 금융교실을 운영했다.
- 전국 청소년 3000명에 금융·디지털 교육을 한다.
- 농산어촌엔 AI·로봇 체험형 디지털교실을 연다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
농산어촌 23개교서 AI·로봇 체험 교육
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 청소년의 금융 이해도와 디지털 활용 역량을 높이기 위한 교육 사회공헌 사업을 운영한다고 26일 밝혔다.
'KB국민카드 조이풀 금융교실'은 전국 청소년 시설 소속 청소년과 초·중·고등학생 약 3000명을 대상으로 총 150회에 걸쳐 진행된다. 전문 금융교육 강사가 신청 기관을 직접 방문해 연령별 맞춤형 교육을 제공한다.
초등학생에게는 화폐와 용돈관리, 신용관리 등 금융 기초 개념을 교육하고 중·고등학생에게는 소비와 신용, 저축, 금융진로, 위험관리 등 실생활과 연계된 금융지식을 전달한다.
환율과 용돈관리, 신용, 투자 등을 주제로 한 보드게임도 활용해 청소년들이 금융 원리를 쉽고 재미있게 익힐 수 있도록 했다.
농산어촌 지역을 대상으로 한 'KB국민카드 조이풀 디지털교실'도 운영한다. 올해는 전국 농산어촌 23개 초등학교의 4~6학년 학생 약 460명이 참여할 예정이다.
학생들은 생성형 인공지능(AI)의 원리와 올바른 활용법을 배우고 직접 AI 챗봇을 만드는 '함께하는 배리어프리 AI챌린지'와 블록코딩을 활용해 로봇 미션을 수행하는 '로봇과 함께하는 그린 챌린지' 등에 참여한다.
KB국민카드는 디지털 분야 경력을 보유한 여성 약 23명을 전문강사로 양성해 교육 현장에 파견할 계획이다. 이를 통해 농산어촌의 디지털 교육격차를 줄이는 동시에 경력 보유 여성의 경제활동 참여 기회도 확대한다는 방침이다.
KB국민카드 관계자는 "금융과 디지털 역량은 청소년들이 미래사회를 살아가는 데 필요한 기초 역량"이라며 "앞으로도 거주 지역이나 교육 환경에 관계없이 청소년들이 다양한 배움의 기회를 접하고 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 미래세대 교육 지원을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com