이태한 선관위 특검 "특검보 후보 10명 선정…결격사유 확인 후 임명요청"

AI 핵심 요약beta
- 이태한 특검이 26일 특검보 후보 10명을 선정했다.
- 이번 주 안에 이재명 대통령에게 임명을 요청할 예정이다.
- 특검보는 수사·공소 유지와 공보를 맡게 된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 선거관리위원회의 각종 비위 의혹을 수사하는 이태한 특별검사가 특별검사보 후보자 10명 선정을 끝내고 이번 주 안에 이재명 대통령에게 임명을 요청할 예정이다.
이 특검은 26일 언론 공지를 통해 "어제 특검이 가지고 있던 명단과 대한변호사협회(변협)로부터 전달받은 명단을 종합해 후보군 10명을 선정했다"고 밝혔다.
이어 "다만 특검보 후보들의 결격사유 등에 대한 확인 작업을 하는데 1∼2일 정도가 소요돼 그 이후 대통령실로 명단을 송부할 예정"이라고 덧붙였다.
이 특검은 "특검보 후보는 오직 실무능력 위주로 선정했고 준비기간 중이라도 특검보가 임명되면 곧바로 기록 검토 후 기초수사에 착수할 수 있도록 만전을 기하고 있다"고 강조했다.
앞서 이 특검은 특검보 인선 기준에 대해 "포렌식 능력과 수사 능력을 최우선으로 고려했다"며 "부수적으로 정치적 중립성과 객관성, 인품, 사회적 평가 등을 모두 반영해 최선의 후보군을 보낼 것"이라고 밝힌 바 있다.
특검법에 따르면 대통령은 특검보 임명 요청일로부터 5일 이내에 5명의 특검보를 임명해야 한다.
특검보는 특검의 지휘·감독에 따라 사건 수사와 공소 유지, 특별수사관 및 파견공무원에 대한 지휘·감독과 언론 공보 등을 담당하며 검사장급 대우를 받는다.
이 특검은 서울 서초구 더베이스서초빌딩 임시 사무실을 마련하고 파견직원 인선 등 출범 준비 작업에 매진하고 있다.
hong90@newspim.com