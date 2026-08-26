日 정부·BOJ, 국채·주식 '24시간 즉시결제' 인프라 구축

AI 핵심 요약beta
- 일본 정부와 BOJ가 26일 블록체인 국채·주식 즉시결제 인프라를 추진했다.
- 올여름 검토회를 출범해 2027년 초까지 정비계획을 마련할 예정이다.
- 2030년대 초반 가동이 거론되며 2027년도 예산 반영도 검토했다.
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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 정부와 일본은행(BOJ)이 블록체인 기술을 활용해 국채와 주식을 24시간 즉시 결제할 수 있는 차세대 결제 인프라 구축에 나선다.
26일 니혼게이자이신문에 따르면 일본 금융청과 재무성, BOJ, 금융기관 등이 참여하는 검토회가 올여름 출범한다. 검토회는 2027년 초까지 정비 계획을 마련할 예정이다. 계획에는 사용할 블록체인의 설계와 민관 역할 분담, 구체적인 작업 일정 등이 담길 전망이다.
일본 정부와 BOJ가 블록체인 기술을 활용한 결제 인프라의 도입 일정을 구체화하는 것은 이번이 처음이다. 도입 방침이 확정되면 수년 뒤 시스템을 가동할 수 있을 것으로 보이며, 단순 계산으로는 2030년대 초반부터 운용이 가능할 전망이다.
구축될 시스템은 은행이 BOJ에 예치한 'BOJ 당좌예금' 일부를 블록체인상에서 유통되는 토큰 형태의 디지털 통화로 전환해 결제에 사용하는 방식이다. 중앙은행 디지털화폐(CBDC)의 한 형태지만 개인이 사용하는 전자화폐와는 성격이 다르다.
BOJ 당좌예금은 은행 간 자금 결제에 사용된다. 이를 블록체인 기반 토큰으로 전환해 즉시 결제가 가능해지면 금융시장에 미치는 영향이 클 것으로 예상된다.
현재 일본에서는 주식 거래의 경우 매매가 성립한 뒤 영업일 기준 이틀 후, 국채는 하루 후에 자금 결제가 이뤄진다. 즉시 결제 시스템이 도입되면 투자자는 주식이나 국채를 매도해 확보한 자금을 기다리지 않고 곧바로 다음 투자에 활용할 수 있게 된다.
일본 정부는 2027년도 예산부터 관련 사업에 자금을 반영하고 여러 연도에 걸쳐 투입하는 특별투자 대상에 포함하는 방안도 검토할 것으로 보인다.
goldendog@newspim.com