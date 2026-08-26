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김윤덕 국토장관 "용산공원 입장차 여전…탄천물재생센터는 적극 검토"

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AI 핵심 요약

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  • 김윤덕 장관이 26일 오세훈 시장과 서울 주택공급을 논의했다
  • 용산공원 주택공급은 입장차를 좁히지 못하고 기존 견해를 유지했다
  • 탄천물재생센터 등 대체부지는 자료를 받아 공급 가능성을 검토하기로 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김윤덕 장관-오세훈 시장, 지난주 이어 두번 째 회동
김 장관 "탄천 물재생센터 자료 받아 검토할 것"

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 김윤덕 국토교통부 장관이 지난 20일 이후 엿새 만에 오세훈 서울시장을 만나 용산공원을 비롯한 서울 주택공급 현안을 논의했지만 용산공원 내 주택 공급을 둘러싼 입장차는 좁히지 못했다. 다만 오 시장이 대체 부지로 제안한 탄천물재생센터에 대해서는 관련 자료를 넘겨받아 주택 공급 가능성을 검토하기로 했다.

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 26일 서울 중구 컨퍼런스하우스 달개비에서 오 시장과 주택공급 관련 회동을 마친 김윤덕 국토부 장관이 기자들 질문에 답하고 있다. 2026.08.26 min72@newspim.com

26일 서울 중구 컨퍼런스하우스 달개비에서 오 시장과 주택공급 관련 회동을 마친 김 장관은 기자들과 만나 "구체적인 합의를 하기에는 아직 미진한 게 있다"며 "시장께서 탄천물재생센터를 검토해달라는 요청을 했고, 관련 자료를 받아 분석해봐야 어떤 이야기도 할 수 있을 것 같다"고 말했다.

김 장관은 "일단 탄천물재생센터의 주택 가능성에 대해 검토해보겠다는 정도의 수준으로 대화를 나눴다"며 "구체적인 자료를 검토하기 전에 긍정적이거나 부정적이라고 이야기하는 것은 신중해야 한다"고 설명했다.

국토부는 서울시로부터 관련 자료를 받는 대로 입지 여건과 사업 가능성 등을 살펴볼 방침이다.

탄천물재생센터 외에 서울시가 제안한 다른 후보지 역시 자료 검토를 거쳐 판단하기로 했다. 김 장관은 "탄천 외에도 작은 규모의 부지들을 제안받았다"며 "나머지 부지에 대해서도 자료에 근거해 조사한 후 판단이 가능할 것"이라고 말했다.

반면 용산공원 내 주택 공급을 두고서는 양측의 기존 입장이 유지됐다. 국토부는 용산공원 전체를 개발하는 것이 아니라 과거 미군 숙소나 병원 등으로 사용돼 이미 훼손된 일부 지역을 활용해 청년·신혼부부 주택을 제한적으로 공급하는 방안을 검토하자는 입장이다. 반면 오 시장은 용산공원에 주택을 짓는 것 자체에 원칙적으로 반대하고 있다.

김 장관은 "용산공원을 개발하려고 한다는 것은 아니고 기존에 숙소로 썼던 곳 등을 제한적으로 활용해 청년·신혼부부 주택을 건설하자는 취지는 전달된 것 같다"면서도 "견해가 같아졌다는 것은 아니다"고 선을 그었다. 이어 "서로의 생각을 좀 더 알게 됐고 용산공원에 대한 국토부의 진의가 무엇인지는 잘 전달됐다고 생각한다"고 말했다.

용산공원 내 주택 공급 여부는 향후 공론화 절차를 거쳐 논의할 방침이다. 김 장관은 용산공원이 서울 시민을 위한 녹지공간으로 조성돼야 한다는 기본 취지에는 동의한다면서도 주택난을 고려할 때 이미 훼손된 제한적인 지역에 청년과 신혼부부를 위한 주택을 공급하는 방안도 함께 논의할 필요가 있다고 설명했다.

기 장관은 "100% 녹지면 좋겠지만 청년주택 공급과 양립할 수 없는지 고민해보자는 것"이라며 "용산공원 전체를 놓고 훼손된 지역 가운데 주택을 지을 수 있는 가능성을 검토하고 공론화하겠다는 것"이라고 말했다. 특정 부지를 정해놓고 사업을 추진하는 단계는 아니라는 점도 강조했다.

특히 다음 달 발표가 예정된 7만3000가구 규모의 공급계획에는 용산공원 물량이 포함되지 않았다고 밝혔다. 김 장관은 "처음부터 7만3000가구에는 용산공원이 없었다"고 말했다. 용산공원 주택 공급이 현실화하려면 공론화를 거친 뒤 용산공원특별법 개정과 서울시·용산구 등 지방정부와의 협력까지 필요하다는 설명이다.

민간 정비사업과 용산국제업무지구 등 다른 현안에 대해서도 구체적인 합의보다는 협의를 이어가는 데 방점을 찍었다. 김 장관은 "중요한 것은 서울에 많은 주택을 공급할 수 있도록 국토부 장관과 서울시장이 협력하는 것"이라며 "각자의 견해만 고집하기보다 양보할 수 있는 것은 양보하면서 주택시장에 서울시와 국토부가 뭔가 하려고 한다는 시그널을 주는 것이 중요하다"고 강조했다.

김 장관은 오 시장과의 추가 회동도 예고했다. 그는 다음 주에도 만날 계획이 있느냐는 질문에 "가능하면 만날 생각"이라고 답했다. 양측은 탄천물재생센터 등 서울시가 제안한 대체 부지에 대한 검토 결과를 토대로 주택공급 협의를 이어갈 것으로 보인다.

min72@newspim.com

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