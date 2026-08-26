NH농협카드, E1과 친환경 결제 생태계 구축…LPG·EV·수소 통합카드 출시

AI 핵심 요약beta
- NH농협카드가 26일 E1과 업무협약을 체결했다.
- 양사는 충전소 결제 고도화와 비용 절감에 나섰다.
- 친환경 제휴카드·포인트 전환·ESG 협력을 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협카드는 E1과 카드 결제 서비스 고도화와 친환경 결제 생태계 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.
지난 25일 서울 용산구 LS용산타워에서 열린 협약식에는 정영선 NH농협카드 부사장과 김수근 E1 영업본부장 등 양사 주요 관계자가 참석했다.
양사는 우선 E1 충전소에서 발생하는 카드 결제의 승인·매입 프로세스를 간소화해 결제 안정성을 높이고 운영 비용을 절감하기로 했다.
친환경 차량 이용자를 위한 전용 카드도 선보인다. NH농협카드는 LPG와 전기차(EV), 수소 충전 할인 혜택을 하나로 묶은 친환경 통합 제휴카드를 출시할 예정이다. LPG·EV·수소 충전 혜택을 모두 담은 제휴카드는 NH농협카드에서 처음이다.
NH농협카드의 'NH포인트'와 E1의 '오렌지포인트'를 상호 전환해 사용할 수 있는 시스템도 구축한다. 고객은 전환한 포인트를 하나로마트와 E1 충전소 등에서 사용할 수 있게 될 예정이다.
양사는 신규 제휴카드 출시와 연계한 고객 프로모션과 데이터 인프라를 활용한 공동 마케팅도 추진한다. 향후에는 '에너지 절약과 우리 농산물 소비 촉진' 캠페인을 진행하는 등 ESG 분야에서도 협력을 확대할 계획이다.
정영선 NH농협카드 부사장은 "친환경 에너지 분야를 선도하는 E1과의 전략적 파트너십을 통해 결제 프로세스 혁신과 차별화된 고객 가치를 창출할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 양사의 역량과 시너지를 바탕으로 친환경 결제 생태계 조성과 고객가치 제공에 최선을 다하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com