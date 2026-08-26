한샘, 한화손보와 가구 연장보증 보험 도입…AS 강화

AI 핵심 요약beta
- 한샘은 25일 한화손보와 연장보증 MOU를 체결했다.
- 한샘AS케어+는 무상보증 뒤 3년간 보증을 연장했다.
- 한샘은 사후관리 강화로 고객 부담을 낮추기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
가구업계 최초 연장보증 보험 추진
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 한샘은 지난 25일 서울 마포구 상암동 한샘 본사에서 한화손해보험과 가구업계 최초의 연장보증 보험(Extended Warranty·EW보험) '한샘AS케어+' 도입을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.
협약식에는 조원기 한샘 오퍼레이션본부장과 이동현 한화손해보험 기업보험부문장을 비롯한 양사 주요 관계자들이 참석해 연장보증 보험 상품 개발과 향후 협력 방안을 논의했다.
양사가 도입을 추진하는 한샘AS케어+는 기존 1년의 무상 보증기간이 끝난 뒤에도 3년간 보증을 연장해주는 보험 상품이다. 고객은 가구 구매 시 원하는 제품을 선택해 가입할 수 있으며, 보험료는 1회만 납부하면 된다.
고장이 발생한 경우 횟수 제한 없이 제품가액 한도 내에서 수리비 전액을 보장한다. 고객 과실로 인한 파손도 연 1회까지 보장해 예상치 못한 수리 비용에 대한 부담을 줄일 수 있도록 했다.
한샘과 한화손보는 한샘AS케어+가 도입되면 가구 구매 이후 발생할 수 있는 수리 비용 부담을 낮추는 동시에 제품에 대한 고객 신뢰도 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 프리미엄 가구는 장기간 사용하는 경우가 많은 만큼, 보증기간을 확대하고 사후관리 서비스를 강화해 고객 만족도를 높인다는 방침이다.
조원기 한샘 오퍼레이션본부장은 "한화손보와의 이번 협력은 고객이 한샘 가구를 믿고 구매하고, 변함없는 품질을 누릴 수 있도록 돕기 위한 고객 서비스의 일환"이라며 "앞으로도 업계를 선도하는 철저한 사후 관리와 차별화된 서비스를 통해 종합 홈 인테리어 전문기업으로서의 책임을 다하겠다"고 말했다.
이동현 한화손해보험 기업보험부문장은 "국내 홈 인테리어 1위 기업인 한샘과 함께 고객의 편의를 높일 수 있는 새로운 보험 서비스를 선보이게 되어 뜻깊다"며 "양사의 노하우를 결합해 실효성 높은 보험 상품을 개발하는 데 최선을 다할 것"이라고 전했다.
한편 한샘은 향후 한화손보와 실무 협의를 거쳐 구체적인 연장보증 보험 상품의 대상 품목과 세부 혜택을 확정하고, 빠른 시일 내에 고객들에게 해당 서비스를 선보일 예정이다.
stpoemseok@newspim.com