컴투스 신작 '제우스: 오만의 신' 출시...30개 서버 운영

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 26일 MMORPG '제우스: 오만의 신' 정식 서비스를 시작했다.
- 그리스 신화 기반 30개 서버로 출발했고, 출시 직후 인기 1위를 기록했다.
- 언리얼5·8종 클래스·AI 모드 지원하며 출석 이벤트도 연다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스는 에이버튼이 개발하고 자사가 퍼블리싱하는 MMORPG '제우스: 오만의 신'의 정식 서비스를 26일 시작한다고 밝혔다.
서비스는 아테나·아레스·제우스 등 그리스 신들의 이름을 딴 10개 서버 그룹, 총 30개 서버에서 시작한다.
제우스: 오만의 신은 지난 24일 사전 다운로드를 시작한 뒤 애플 앱스토어 인기 게임 순위 1위를 기록했다. 26일 오전에는 구글 플레이스토어에서도 인기 게임 순위 1위에 올랐다.
게임은 그리스 신화를 배경으로 대규모 전투와 성장, 경쟁, 경제 콘텐츠 등을 제공하는 MMORPG다. 언리얼 엔진 5를 기반으로 제작됐으며 경제 특화 클래스 '아티산'을 포함해 총 8종의 클래스를 제공한다.
비접속 상태에서도 캐릭터를 성장시킬 수 있는 AI 모드를 지원하며 PC와 모바일에서 플레이할 수 있다. PC 버전은 구글 플레이 게임즈에서 런처를 설치해 이용할 수 있고 모바일 버전은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 제공된다.
컴투스는 출시와 함께 출석 및 게임 내 콘텐츠와 연계한 이벤트도 진행한다.
flurry327@newspim.com