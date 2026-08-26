교보생명, 20년마다 치료비 한도 복원 '교보다시채움건강종신보험' 출시

AI 핵심 요약beta
- 교보생명이 26일 4대 질환 치료비를 반복 보장하는 종신보험을 출시했다.
- 이 상품은 헬스어카운트로 20년마다 보장한도를 다시 채웠다.
- 사망보장 증액과 간편가입형도 함께 선보였다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명은 암·뇌·심장·치매 등 4대 핵심 질환 치료비를 반복 보장하고, 치료비 한도를 20년마다 다시 채워주는 '교보다시채움건강종신보험(무배당)'을 출시했다고 26일 밝혔다.
이 상품은 치료비 전용 계좌인 '헬스어카운트'를 도입한 것이 특징이다. 주계약 가입금액의 10배 수준인 헬스어카운트 한도 내에서 암·뇌·심장·치매 관련 치료비를 보장 항목별로 연 1회씩 반복 보장한다. 치매 치료비는 투여 횟수에 따라 지급한다.
가입 후 20년이 지나면 그동안 사용한 헬스어카운트 보장한도도 가입 당시 수준으로 복원된다. 예를 들어 가입금액 1억원 기준 헬스어카운트 한도가 10억원인 경우 치료비 지급으로 한도를 소진했더라도 20년이 지나면 다시 10억원의 보장한도가 적용된다.
주계약 가입금액 1억원 기준으로 일반암과 기타피부암·갑상선암 주요치료비는 연 1회 3000만원, 카티(CAR-T) 항암약물허가치료비는 연 1회 5000만원을 보장한다. 뇌·심장 순환계질환 주요치료비와 혈전제거·용해치료비는 각각 연 1회 2000만원, 표적치매허가치료비는 최대 2500만원을 지급한다.
사망보장도 강화했다. 납입기간에 따라 매년 가입금액의 10%씩 사망보험금이 늘어나는 '사망보장증액보너스'를 적용해 사망보험금을 가입금액의 최대 160%까지 받을 수 있다. 재해로 사망하면 일반사망보험금에 더해 당시 남은 헬스어카운트 한도의 10%를 추가 지급한다.
사망보험금은 일시금 외에 최대 60회의 월분할 또는 최대 20년의 연분할 방식으로 받을 수 있다. 보험료 납입기간 종료 후에는 장기요양 또는 연금으로 전환해 노후 간병비나 생활자금으로 활용할 수 있다.
가입 연령은 만 15세부터 최대 65세까지이며 납입기간은 5년·10년·15년·20년 중 선택할 수 있다. 주계약 가입금액 5000만원 이상이면 '교보New헬스케어서비스'를 통해 건강관리 서비스도 이용할 수 있다.
교보생명은 유병력자와 고령자를 위한 '교보간편다시채움건강종신보험(무배당)'도 함께 출시했다. 간편가입형 역시 헬스어카운트의 20년 주기 복원과 체증형 사망보장 등의 구조를 적용했다.
교보생명 관계자는 "의료기술 발전으로 중대 질병의 생존율이 높아지면서 반복적인 치료와 장기 간병에 따른 경제적 부담이 커지고 있다"며 "20년마다 보장한도가 다시 채워지는 헬스어카운트와 체증형 사망보장, 다양한 전환 옵션을 통해 살아있을 때는 치료비를 보장하고 이후에는 유가족의 생활까지 지원할 수 있도록 했다"고 말했다.
yunyun@newspim.com