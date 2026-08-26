벤처기업협회, '이달의 우수벤처' 선정…로봇·바이오·AI 혁신기업 3곳

세스텍·유일바이오텍·바이오넥서스 선정

로봇·미생물·AI 신약개발까지 혁신 기술 주목

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 벤처기업협회가 반도체·디스플레이 로봇, 친환경 미생물 바이오, AI 기반 신약개발 등 미래산업 분야에서 기술력과 성장성을 입증한 벤처기업 3곳을 선정했다고 26일 밝혔다.

'이달의 우수벤처'는 매월 벤처확인을 받은 기업 가운데 기술 경쟁력과 사업 확장성이 뛰어난 기업을 발굴해 우수 사례를 공유하는 벤처기업협회의 지원사업이다. 선정 트랙은 독보적인 기술력을 갖춘 'K-딥테크', 빠른 사업 확장을 이룬 'K-스케일업', 투자유치와 기업가치 성장이 두드러진 'K-밸류업' 등 3개 부문으로 운영된다.

[사진=벤처기업협회]

이번 제4회 선정 기업은 ▲세스텍(K-딥테크) ▲유일바이오텍(K-스케일업) ▲바이오넥서스(K-밸류업) 등 3곳이다.

K-딥테크에 선정된 세스텍은 27년간 반도체·디스플레이 공정에 최적화된 로봇과 AMR 물류시스템을 자체 개발·공급해 온 로봇 종합 엔지니어링 기업이다. 제어 소프트웨어부터 현장 유지보수까지 자체 역량을 갖추고 있으며, EFEM과 AMR 매니퓰레이터 등 다양한 로봇을 양산 현장에 적용하고 있다.

특히 로봇 상태를 실시간으로 진단·보정하는 지능형 진단시스템을 고객사와 공동 개발해 특허를 확보하는 등 공정에 대한 높은 이해도와 기술력을 보유하고 있다. 디스플레이 제조 분야에서도 전 공정에 필요한 로봇과 시스템을 자체 개발해 공급하고 있으며, OLED 진공로봇과 대기로봇을 국산화해 공급망 자립에도 기여하고 있다.

K-스케일업에 선정된 유일바이오텍은 독자적인 미생물 생산공정 플랫폼 'SN-TECH'를 기반으로 바이오 소재의 대량생산성과 품질 균일성을 높이고, 이를 기능성 원료와 제품으로 사업화하는 바이오 벤처기업이다.

유일바이오텍은 SN-TECH의 첫 적용 소재로 유글레나를 선정하고 대량배양 공정을 구축했다. 이후 기능성 코스메틱 'EUNEA™'와 웰니스 제품 'EU:DAY™' 등을 선보이며 사업 영역을 확대하고 있다. 녹색기술인증, 해양수산신기술(NET), 기술평가우수기업 등의 인증을 통해 기술력과 품질관리 역량도 인정받았다.

K-밸류업에 선정된 바이오넥서스는 방대한 바이오 데이터를 분석해 신약개발 타깃 발굴부터 연구 가설 수립, 실험 설계까지 지원하는 AI 과학자 에이전트 플랫폼 기업이다.

핵심 솔루션인 '넥서스 코-사이언티스트(Nexus Co-Scientist)'는 멀티 AI 에이전트 기술을 기반으로 수십만 편의 논문과 오믹스 데이터를 통합 분석하고, 연구 가설 도출과 데이터 분석, 실험 설계 등을 지원한다. 이를 통해 신약 연구개발에 소요되는 시간과 업무 부담을 줄이는 것을 목표로 한다.

바이오넥서스는 설립 이후 30건 이상의 프로젝트와 15개 기관과의 공동연구를 수행하며 기술성과 사업성을 검증했다. 최근에는 벤처캐피탈(VC)로부터 시드 투자를 유치하며 플랫폼 고도화와 글로벌 바이오 시장 확대를 추진하고 있다.

stpoemseok@newspim.com