큐라클, AI 폐섬유증 신약 정부과제 선정

AI 핵심 요약beta
- 큐라클이 26일 스탠다임과 CU72로 정부 과제에 선정됐다.
- 양사는 2년간 10억원 지원받아 IPF 치료제 선도물질을 찾는다.
- AI로 효능·안전성 높여 장기 투여 가능성도 검증한다.
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CU72 선도물질 도출·개발 가능성 검증
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 난치성 혈관질환 치료제 개발기업 큐라클이 인공지능(AI) 신약개발 기업 스탠다임과 공동 개발 중인 특발성 폐섬유증 치료제 CU72로 정부 연구개발 과제에 선정됐다.
26일 큐라클은 스탠다임과 공동으로 추진하는 CU72 개발 과제가 중소벤처기업부의 2026년도 제약바이오벤처 협업기반 기술개발사업에 선정됐다고 밝혔다.
큐라클은 주관연구개발기관으로 스탠다임과 향후 2년간 총 10억원의 연구개발비를 지원받아 CU72의 선도물질 도출을 추진한다.
선도물질은 여러 후보물질 가운데 약효와 선택성, 안전성, 약동학적 특성 등을 평가해 본격적인 최적화 대상으로 선정한 물질을 뜻한다.
CU72는 특발성 폐섬유증(IPF)을 적응증으로 개발 중인 신규 저분자화합물 파이프라인이다. 특발성 폐섬유증은 원인이 명확하지 않은 상태에서 폐 조직의 섬유화가 진행돼 폐 기능이 점차 저하되는 희귀질환이다.
이번 과제에서 스탠다임은 자체 AI 신약 디자인 플랫폼 STELLA를 활용해 CU72 선도물질 도출을 주도한다. 큐라클은 저분자화합물 합성과 약동학·안전성 평가, 동물모델 효능 검증 등을 통해 AI가 제시한 물질의 약효와 개발 가능성을 검증할 계획이다.
양사는 기존 치료제보다 항섬유화 효능과 약동학적 특성, 장기 투여 가능성 등을 개선하는 것을 목표로 CU72를 개발할 예정이다.
큐라클과 스탠다임은 지난 2023년 글로벌 신약 공동개발 및 사업화를 위한 업무협약을 체결한 뒤 신규 표적과 후보물질 발굴을 위한 협력을 이어왔다. 이번 과제는 양사의 협력 역량을 CU72 개발로 구체화한 첫 공동개발 사례다.
스탠다임 관계자는 "스탠다임의 인공지능 신약 발굴 플랫폼이 큐라클의 난치성 질환 약물 디자인 및 우수한 신약 발굴에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 생각하며, 이번 협업을 통해 스탠다임의 신약 발굴 AI 플랫폼과 큐라클의 신약 파이프라인의 가치가 동반 상승할 수 있길 기대한다"며 "AI 설계 기술로 선도물질 최적화의 효율을 높이고 개발 기간을 단축하는 데 기여하고, 이러한 공동개발 모델을 국내외 파트너로 지속 확장해 나가겠다"고 말했다.
큐라클 관계자는 "스탠다임이 갖춘 우수한 AI 기술을 바탕으로 CU06과 CU71의 뒤를 잇는 경쟁력 있는 파이프라인을 도출해 후속 개발로 연결할 계획"이라며 "앞으로도 외부의 혁신 기술과 내부 개발 역량을 결합한 오픈 이노베이션을 지속적으로 추진해 미충족 의료 수요가 높은 난치성 질환 분야의 신규 파이프라인을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.
winter1004@newspim.com