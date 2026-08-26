삼성카드, 실적·한도 없이 해외 결제 '3.5% 할인' 카드 출시

AI 핵심 요약beta
- 삼성카드는 26일 해외 혜택 강화 카드 출시했다.
- 삼성 iD 해외 3.5 카드는 해외 이용액 3.5% 할인했다.
- 국내 이용은 0.7% 할인, 연회비 1만5000원이다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성카드는 해외 이용 혜택을 강화한 '삼성 iD 해외 3.5 카드'를 출시했다고 26일 밝혔다.
이 카드는 전월 이용금액이나 할인 한도 제한 없이 해외 이용금액의 3.5%를 결제일에 할인해주는 것이 특징이다. 해외 오프라인과 온라인 가맹점 모두에서 혜택을 받을 수 있다.
해외 직접구매와 구매대행, 해외 광고비 결제에도 동일하게 3.5% 할인이 적용된다. 할인 한도가 없어 해외 이용금액이 많은 개인사업자도 활용할 수 있도록 했다.
해외 현지에서 결제 편의성을 높이기 위해 비접촉식 결제 서비스인 컨택리스(Contactless) 기능도 탑재했다.
국내 가맹점 이용금액에는 전월 실적과 할인 한도 조건 없이 0.7% 결제일 할인을 제공한다.
연회비는 국내전용과 해외겸용(Mastercard) 모두 1만5000원이다.
삼성카드 관계자는 "'삼성 iD 해외 3.5 카드'는 전월 실적과 할인 한도 없이 해외 이용금액에 대해 3.5% 할인을 제공하는 상품"이라며 "앞으로도 해외 이용 고객에게 혜택과 편의를 제공하는 특화 상품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com