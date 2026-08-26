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"미국 인프라 시장 진출"…국토부, 27일 건설사 대상 설명회 개최

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  • 국토부가 27일 서울서 미국 건설사업 설명회를 연다
  • 미국 정부 제안 사업 약 10건을 국내 기업에 소개한다
  • 팀코리아 구성 등으로 해외 진출 지원을 강화한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 정부 제안 에너지 인프라, 비료 플랜트 등 사업, 민간에 전격 공개
G2G 고위급 외교 성과, 우리 기업의 실질적 사업 참여기회로 연결

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 우리 기업에 미국 인프라 협력사업을 소개하고 시장 진출을 지원하는 자리가 마련된다.

26일 국토교통부에 따르면 오는 27일 오후 서울에서 우리 기업을 대상으로 '미국 정부 소개 건설사업 설명회'가 열린다.

국토부는 미국 진출을 희망하는 건설사, 종합상사 등 기업 관계자 약 40명을 초청했으며 주한미국대사관 관계자가 참석해 한·미 협력에 힘을 보탤 예정이다.

이번 설명회는 지난 1월 김윤덕 장관이 미국을 방문한 자리에서 미 행정부 에너지부와 G2G(정부 간 거래) 협력을 논의한데 따라 마련됐다. 미국 에너지부는 미국 내 에너지 인프라 건설사업에 한국의 참여를 제안한 바 있다.

이 중 '네바다주 리튬·붕소 플랜트 사업'이 구체화 되자 지난달 김이탁 국토부 1차관이 미국을 방문해 사업 참여 MOU(양해각서)를 체결한 바 있다.

이처럼 국토부는 고위급 논의를 통해 미국 정부에서 제안받은 사업 약 10건을 우리 기업에게 모두 소개하고 각 사업별 참여 가능성을 타진하기 위해 이번 설명회를 개최한다.

[자료=국토부]

사업들은 모두 장기간이 소요되고 사업규모가 크며, 다양한 이해관계자가 참여하는 투자개발형(PPP, Public-Private Partnership) 사업이다. 양국 정부는 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 지원할 계획이다. 국토부는 G2G 협력으로 사업을 발굴해 우리 기업들을 매칭하는 새로운 형태의 해외건설 사업은 향후 더 확대될 것으로 예상하고 있으다. 아울러 이러한 사업에 우리 기업들이 관심을 보이는 경우 각 사업 주관사, 금융기관 및 공공기관과 연결하고 팀코리아를 구성해 해외 진출을 적극적으로 지원할 방침이다.

실례로 미국 루이지애나주 FLNG 해양플랜트 사업은 팀코리아 협력사례의 대표로 꼽힌다. 총 사업비 7조원이 소요되는 이 사업은 국토부 산하 해외인프라투자개발공사(KIND)와 기후부 산하 녹색펀드, 해수부 산하 해양진흥공사가 약 2000억원을 투자하며 지원한 결과 우리 기업 삼성중공업이 EPC(설계·자재조달·시공 일괄 처리) 약 4조원 규모를 수주한 바 있다. 

특히 이들 수주 사업은 국내에서 제작, 건조, 조립 되는 만큼 중소·중견기업의 연쇄적 수주를 기대할 수 있다. 국토부 김석기 건설정책국장은 "정부 간 외교활동을 통해 발굴한 협력사업을 우리 기업들에게 빠르게 연결하는 것이 수주지원단 파견을 통한 성과 창출 가시화의 핵심"이라며 "앞으로도 전략적인 금융지원을 결합해 우리 기업의 수주 가능성을 획기적으로 높일 수 있도록 전방위적으로 지원하겠다"고 말했다.

donglee@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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