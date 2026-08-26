농식품부, 올해 최고 우리술에 '베리와인 1168CS' 선정

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영동 캠벨얼리 포도로 빚은 과실주 대통령상

294개 업체 472개 제품 출품…18개 술 선정

시음·유통망 입점·해외 판로개척까지 지원

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 충북 영동에서 재배한 캠벨얼리 포도로 빚은 과실주 '베리와인 1168CS'가 올해 최고의 우리술로 선정됐다. 전통 양조법을 현대적으로 재해석한 막걸리부터 지역 농산물을 활용한 증류주·리큐르까지 총 18개 제품이 우수 우리술에 이름을 올렸다.

농림축산식품부는 '2026년 대한민국 우리술 품평회'에서 블루와인컴퍼니의 '베리와인 1168CS'를 대통령상으로 선정하는 등 6개 부문에서 총 18개 수상작을 선정했다고 26일 밝혔다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

◆ 영동 포도로 빚은 13도 와인…딸기·꽃 향에 산도·탄닌 조화

우리술 품평회는 국내 유일의 정부 주관 전통주 경연대회로, 지난 2010년 시작됐다. 우수한 우리술을 발굴해 품질 향상과 경쟁력 강화를 지원하기 위해 매년 개최한다.

올해는 294개 업체에서 총 472개 제품을 출품했다. 지난해 출품작 402개보다 70개 늘었다.

출품작은 ▲저도탁주 ▲고도탁주 ▲약·청주 ▲과실주 ▲증류주 ▲기타주류 등 6개 부문으로 나눠 평가했다. 전문가와 국민평가단이 맛과 향, 색, 질감, 완성도를 심사했다.

해외 소비자의 기호와 수출 가능성을 살피기 위해 외국인 평가단도 참여했다. 지역 농산물 사용 여부 등을 확인하는 서류심사와 현장평가를 거쳤으며 원산지 위반 이력이 있는 업체에는 감점을 적용했다.

올해 대통령상의 주인공은 충북 영동 블루와인컴퍼니의 '베리와인 1168CS'다.

영동에서 재배한 당도 14브릭스 이상의 캠벨얼리 포도를 사용한 알코올 도수 13도의 과실주다.

포도를 파쇄한 뒤 알코올 발효 전에 포도즙과 껍질을 5~10℃에서 일정 기간 접촉시키는 '저온침용(Cold soak)' 방식을 활용했다. 이후 짧은 1차 발효와 착즙 후 2차 발효를 거쳐 포도 원물의 신선한 풍미를 살렸다.

예전 가정에서 빚어 마시던 과실주의 맛을 현대적으로 구현한 제품으로 선명한 자주빛과 딸기·꽃 향, 신선한 산도와 탄닌의 균형이 특징이다.

과실주 부문에서는 베리와인 1168CS가 대통령상을 받은 만큼 별도의 대상을 선정하지 않고 최우수상과 우수상만 수여한다.

14일 서울 양재동 aT센터에서 열린 '2025 대한민국 우리술 대축제'에서 참가자들이 다양한 술을 시음하고 있다. 올해로 15회째를 맞는 우리술 대축제는 매년 2만여 명이 찾는 대표적인 우리술 행사다. [사진=뉴스핌DB]

◆ 조선시대 명주 재현한 막걸리부터 42도 쌀소주까지

나머지 5개 부문 대상에는 전통 양조법을 되살리거나 지역 농산물의 특성을 새로운 양조 방식으로 구현한 제품들이 선정됐다.

저도탁주 부문 대상은 경기 포천 술빚는전가네의 '산정호수 동정춘 막걸리'가 차지했다.

멥쌀과 누룩으로 먼저 술을 빚은 뒤 찹쌀 고두밥을 넣어 다시 발효한 막걸리다. 물을 적게 사용해 진하게 발효했으며, 조선시대 3대 명주로 알려진 '동정춘'을 현대적으로 재현해 풍성한 과일향과 단맛을 살렸다.

고도탁주 부문에서는 경기 구리 우리첫술의 '우리첫술 청설'이 대상을 받았다. 멥쌀과 누룩으로 두 번 빚고 기계를 이용한 대량생산 없이 양조사가 직접 소량 생산하는 수제 탁주다. 바닐라 요거트와 같은 부드럽고 크리미한 질감과 깔끔한 뒷맛이 특징이다.

약·청주 부문 대상은 경기 성남 내올담의 '담 골드'다. 술에 고운 황금빛을 내는 '황금주' 제조법을 활용해 경기미를 5주 동안 발효하고 10주 동안 숙성했다. 단맛을 줄이고 깔끔한 맛과 산뜻한 신맛을 조화시켰다.

증류주 부문에서는 충북 청주 조은술세종의 '이도42'가 대상을 차지했다. 청주에서 생산한 친환경 유기농 쌀을 발효·숙성한 뒤 압력을 낮춰 저온에서 증류한 알코올 도수 42도의 증류식 소주다. 높은 도수에도 깔끔한 맛과 부드러운 목넘김을 구현하고 쌀과 누룩의 향을 살렸다.

기타주류 대상은 경북 예천 착한농부 예천지점의 '복도만취 6도'가 받았다. 예천 쌀로 만든 증류주에 지역산 복분자 과즙을 더한 알코올 도수 6도의 리큐르다. 쌀 증류주의 풍미에 복분자의 새콤달콤한 맛을 더해 저도주를 선호하는 소비 흐름을 반영했다.

14일 서울 양재동 aT센터에서 열린 '2025 대한민국 우리술 대축제'를 찾은 외국인들이 술을 시음하고 있다. 올해로 15회째를 맞는 우리술 대축제는 매년 2만여 명이 찾는 대표적인 우리술 행사다. 2025.11.14 [사진=뉴스핌DB]

◆ 대통령상 상금 1000만원…백화점·해외 판로 지원

농식품부는 수상이 실제 매출과 판로 확대로 이어지도록 18개 제품을 대상으로 후속 지원에 들어간다.

우선 수상작을 소개하는 카탈로그를 제작·배포한다. 다음 달에는 서울 북촌과 동대문 두타몰에 있는 전통주 갤러리에서 수상작 시음·판매 행사를 개최한다.

백화점과 대형마트, 온라인몰 등 주요 유통업체 상품기획자(MD)와 호텔·외식업체·주류전문점 구매 담당자 등을 초청한 시음 상담회도 진행한다.

오는 10월에는 백화점 팝업스토어를 운영하고, 11월에는 우리술 대축제 우선 입점과 국내외 바이어 상담회를 추진한다. 12월에는 수상업체의 해외 주류박람회 참가와 현지 유통현장 견학을 지원한다.

시상식은 오는 11월 13일 서울 aT센터 제1전시장에서 열리는 우리술 대축제 개막식에서 진행한다.

대통령상 1점에는 상금 1000만원을 지급한다. 대상 5점은 각각 300만원, 최우수상 6점은 각각 200만원, 우수상 6점은 각각 100만원을 받는다.

정경석 농식품부 식품산업정책관은 "수상작들이 우리 농산물의 가치와 각 지역의 개성을 잘 보여주고 있다"며 "소비자가 우수한 우리 전통주를 더 쉽게 접하고 수상업체가 국내외 시장으로 진출할 수 있도록 홍보와 판로 지원을 강화하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com